Arap Birliği’nden Filistin kararı: Ortak tutum onaylandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Arap dışişleri bakanlarının Filistin meselesine ilişkin Arap tutumunu ifade eden Mısır-Suudi Arabistan karar tasarısını onayladığını duyurdu.

Ebu Gayt, düzenlediği basın toplantısında kararın, Arap devletlerinin egemenlik ilkesini vurguladığını ve bu ilkeyi baltalamaya yönelik her türlü iddiayı reddettiğini belirtti.

Filistin sorununun “iki devletli çözüm” temelinde çözülmesinin, bölgesel gerginliklerin sona ermesi ve yeni bir istikrar ve refah dönemine geçiş için tek seçenek olduğunu ifade etti.

Kararda ayrıca, Arap topraklarının birliğini tehdit eden tüm girişimlerin şiddetle kınandığı, İsrail’in Arap topraklarındaki işgaline son vermesi gerektiği vurgulandı.

Bölge ülkeleri ile İsrail arasında işbirliği ve birlikte yaşama düzenlemelerinin sürdürülebilirliğinin, toprakların işgal altında kaldığı sürece mümkün olamayacağına dikkat çekildi.

Genel Sekreter, kararın aynı zamanda Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüm yoluyla bölgesel çatışmaların ve gerginliklerin temel nedenlerine inmenin gerekliliğini ortaya koyduğunu kaydetti.