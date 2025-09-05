ABD, soykırımın soruşturulmasını talep eden Filistinli örgütlere yaptırım uyguladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Hazine Bakanlığı, Gazze’de İsrail’in soykırım yaptığı iddialarını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyan üç Filistinli insan hakları kuruluşuna yaptırım uyguladı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, bakanlık dün yayımladığı bildiride, yaptırım kararının nedeninin bu kuruluşların İsrail aleyhine açılan soykırım soruşturması talebi olduğunu açıkladı.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında, Gazze merkezli Filistin İnsan Hakları Merkezi ve el-Mizan İnsan Hakları Merkezi ile Ramallah’ta faaliyet gösteren el-Hak adlı insan hakları örgütü yer aldı.

Bakanlık bu kuruluşları, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kategoriler kapsamında listeye aldığını belirtti.

Söz konusu insan hakları kuruluşları, Kasım 2023’te Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurarak, İsrail’in sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki hava saldırıları, Gazze’ye uygulanan abluka ve kitlesel yerinden etme faaliyetlerinin soruşturulmasını talep etti.

The Guardian ayrıca, ABD’nin daha önce, Donald Trump yönetimi döneminde, İsrail’e yönelik yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları ve başsavcısına da yaptırım uyguladığını hatırlattı.

Söz konusu yaptırımlar, mahkemenin Afganistan’da ABD askerleriyle ilgili savaş suçu iddialarını soruşturma kararı sonrasında da devreye girmişti.