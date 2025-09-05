Hamas: Gazze için her esnekliği gösterdik, Netanyahu anlaşmayı engelledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas, Gazze'deki savaşın 700. gününde yazılı bir açıklama yayımladı. Direniş örgütü, bu süreçte Gazze'yle ilgili anlaşmaya varmak amacıyla tüm esnekliği gösterdiklerini vurguladı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olarak nitelendirildiği ve arabulucu çabalarını engellediği ifade edildi.

Hamas, "700 gün boyunca dünya, tarihin en vahşi soykırımına sesli ve görüntülü şekilde tanıklık ediyor," dedi.

Hamas, İsrail hükümetinin sivilleri korumak için oluşturulan tüm uluslararası yasaları ve insani normları ihlal ettiğini, Filistin halkını toplu katliam, açlık, abluka ve yaşam için gerekli tüm malzemelerden mahrum bırakma yoluyla yok etmeye çalıştığını açıkladı.

Açıklamada, "İsrail'in işlediği fiiller, tamamlanmış bir soykırım, etnik temizlik ve zorla göç ettirme anlamına geliyor," denildi.

Direniş örgütü, ABD yönetiminin, İsrail'e siyasi ve askeri koruma sağladığını ve Birleşmiş Milletler kurumlarının görevini yapmasını engellediğini belirterek, soykırım suçlarının devamından doğrudan sorumlu tuttu.

Hamas, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

"Kınama açıklamaları artık yeterli değil," diyen Hamas, Filistin halkına destek veren küresel dayanışma hareketlerini de takdir etti.

Hareket, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Direniş Filosunu selamladı ve Arap, İslam ülkeleri ile özgür dünya halklarına, "Saldırıların durması ve ablukaların kaldırılması için meydanlarda ve şehirlerde tepkilerini artırın," çağrısı yaptı.