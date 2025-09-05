Trump, 'Savaş Bakanlığı' adını resmen geri getiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeye dönük başkanlık kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor.

Financial Times gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, kararnameyi cuma günü imzalamayı planlayan Trump'ın, böylece ABD'nin askeri kararlılığını dünyaya göstermek istediğini bildirdi.

Yeni isim önce ek olarak kullanılacak

Kararnameye göre "Savaş Bakanlığı" adı, şimdilik ek ad olarak kullanılacak. Beyaz Saray, yürütme organının bakanlığın resmi adının değiştirilmesi için Kongreden onay talep edeceğini belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetleri, dünyadaki en güçlü ve en ölümcül savaş gücüdür ve Başkan, bu bakanlığın, eşsiz gücünü ve ulusal çıkarları koruma kararlılığını yansıtan bir ada sahip olması gerektiğine inanıyor."

Resmî yazışmalarda kullanılabilecek

Kararname, Pentagon'un "Savaş Bakanlığı" ifadesini resmî yazışmalarda, kamuya açık açıklamalarda ve törenlerde kullanmasına izin veriyor. Aynı şekilde, Savunma Bakanı Pete Hegseth de bu yeni unvanla anılabilecek.

"Savaş Bakanı" ifadesini Trump daha önce kullanmıştı

Trump, sosyal medya paylaşımlarında Hegseth’ten zaten "Savaş Bakanı" olarak bahsetmişti. Paylaşımlarından birinde, bu unvanın geçmişte "Savaş Bakanlığı"ndan "Savunma Bakanlığı"na değiştirildiğini hatırlatıp, "çünkü siyasi doğruculuk başladı" demişti.

Geçtiğimiz hafta Oval Ofis'te konuşan Trump, "Sadece savunma yapmak istemiyorum. Savunma istiyoruz ama taarruz da istiyoruz," dedi.

Trump, "Savaş Bakanlığı olarak biz her şeyi kazandık," ifadelerini kullandı. İki dünya savaşı dahil olmak üzere tüm büyük zaferlerin bu isimle elde edildiğini söyleyen Trump, "Sanırım buna geri dönmemiz gerekecek," diye konuştu.

"Savaş Bakanlığı" ifadesi, ABD tarihinde son olarak 1947'de kullanıldı. 1789'da kurulan bu kurum, II. Dünya Savaşı'nın ardından bugünkü "Savunma Bakanlığı" adını aldı.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan eski bir yetkili, Trump'ın şu anki başkanlık döneminin ikinci haftasında Pentagon'un isim değişikliğiyle ilgili yasa teklifleri hazırlamaya başladığını açıkladı.

O dönem bakanlık, olağanüstü hâller sırasında eski adın kullanılabilmesi için Kongre'ye başvurma seçeneğini değerlendiriyordu.

Beyaz Saray bülteninde yer alan değerlendirmede, "Savaş Bakanlığı" adının, "Savunma Bakanlığı"na kıyasla daha güçlü bir kararlılık ve hazırlık mesajı verdiği belirtildi.