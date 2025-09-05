Şin Bet: Filistin Yönetimi çökebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, Filistin Yönetiminin giderek çözülme belirtileri gösterdiği yönünde İsrailli siyasi liderleri uyardı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin Bet yetkilileri, Filistin Yönetiminin çökmesinin Batı Şeria'da "alevlenmeye" yol açabileceğini belirtti.

Siyonist rejim yetkilileri, Filistin Yönetiminin ciddi bir ekonomik baskı altında bulunduğunu ve "işsizliğin arttığını, kolluk kuvvetlerinin maaş alamadığını, temel işlevlerin ise çökmekte olduğunu" ifade etti.

Bu durumun, kaos ve çatışma riskini artırabileceği dile getirildi.

Şin Bet'in iç değerlendirmelerinde, Filistin Yönetiminin ayakta kalmasının İsrail'in çıkarına olduğu görüşü savunuldu.

Bu kapsamda, bakanlar kurulunun Filistin Yönetimine aktarmama kararı aldığı ödeneklerin iadesi dahil, çeşitli önlemlerin alınması önerildi.

Ancak Kanal 12, uluslararası kamuoyunun desteklediği bu adımın, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç tarafından kesin şekilde reddedildiğini aktardı.

Maliye Bakanlığı vergi transferlerini durdurdu

Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkiliye göre Smotriç, Birleşik Krallık'ın kendisi ve aşırı sağcı Bakan Itamar Ben Gvir hakkında yaptırım kararı almasının ardından, mayıs ayından bu yana Ramallah'a hiçbir vergi geliri aktarmadı.

Bu süreçte yaklaşık 900 milyon şekel (270 milyon dolar) bloke edildi.

Geçtiğimiz yıllarda İsrail, Filistin Yönetiminin, İsraillilere saldıran Filistinli esir ve hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yaptığı ödemeler kadar miktarı, aylık transferlerden kesiyordu.

Fakat Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu uygulamanın bu yılın başlarında sonlandırılması talimatını verdi.

Ramallah yönetimi, haziran ayında ABD'den bu politikayı resmen belgeleyerek teyit etmesini talep etti. Ancak Trump yönetimi henüz bu yönde bir adım atmadı.

Netanyahu ilhak gündemini reddetti

İbranice yayın yapan medya kuruluşları, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'nın bazı bölümlerine İsrail egemenliği uygulanması olasılığını değerlendirmek üzere bakanlar ve danışmanlarla toplantı yapacağını yazdı.

Ancak bir İsrailli yetkili, söz konusu toplantının ilhakla ilgili olmadığını ve gündemde böyle bir hususun bulunmadığını söyledi.

Maliye Bakanı Smotriç'in de katılacağı belirtilen toplantı öncesinde, Smotriç Batı Şeria'nın yüzde 82’sinin ilhakını öngören bir teklif sundu.

İsrail, 1967’de Ürdün’den aldığı Batı Şeria üzerinde askeri kontrolünü sürdürüyor. Ramallah merkezli Filistin Yönetimi ise 30 yılı aşkın süredir Filistin nüfusunun yaşadığı alanlarda günlük idari görevleri yürütüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da halihazırda 500 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor. Uluslararası kamuoyunun büyük bölümü, İsrail’in bölgedeki askeri varlığını yasa dışı olarak değerlendiriyor.

Bu yılın başlarında İsrail Parlamentosu Knesset, Batı Şeria’nın ilhak edilmesini öngören bağlayıcı olmayan bir öneriyi 71'e karşı 13 oyla kabul etmişti.