Şin Bet: Batı Şeria’da istikrarsızlık riski artıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Şin Bet’in üst düzey yetkilileri, Filistin Yönetimi’nin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, böyle bir durumun Batı Şeria’da “istikrarsızlığa” yol açabileceği uyarısında bulunduklarını bildirdi.

İsrail Kanal12’nin aktardığına göre, uyarı Başbakan Benyamin Netanyahu’nun bölgede gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği bir toplantı sırasında gündeme geldi.

Habere göre, güvenlik ajansı, Filistin Yönetimi’nin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Yetkililer, işsizliğin arttığını, güvenlik personelinin az veya hiç maaş almadığını ve temel işlevlerin zayıfladığını belirterek, bu faktörlerin kaos ve çatışma riskini tetikleyebileceğini kaydetti.

Şin Bet, “Filistin Yönetimi’nin sürdürülebilirliğinin korunmasının İsrail’in güvenliği açısından da önem taşıdığını” vurgulayarak, çöküşünü önlemek için adımlar atılması gerektiğini iletti. Öneriler arasında, hükümetin Ramallah’a aktarmadığı fonların iadesi yer aldığı bildirildi.

Haber göre, ancak İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bu öneriye karşı çıktı.

Smotrich mayıs ayından bu yana, Filistin Yönetimi adına toplanan vergi gelirlerinin transferini durdurmuş ve yaklaşık 900 milyon İsrail şekeli (270 milyon dolar) tutarında fonu bloke etmiş durumda. İsrailli bir yetkili, söz konusu dondurmanın, Birleşik Krallık tarafından Smotrich ve diğer bakan Itamar Ben Gvir’e uygulanan yaptırımlara karşılık olarak uygulandığını belirtti.

İsrail’in son yıllarda, Filistin Yönetimi’ne yapılan transferlerden, Filistin Yönetimi’nin güvenlik tutukluları ve saldırganların ailelerine ödediği maaşlar kadar düşüm yaptığı bildirildi. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, bu yılın başlarında söz konusu politikanın sona erdirildiğini açıkladı ve Ramallah, değişikliğin gerçekleştiğini onaylaması için ABD’yi davet etti.

İbranice basında, Netanyahu’nun üst düzey bakanlarla yaptığı toplantıda Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesinin tartışılıp tartışılmayacağına dair spekülasyonlar yer aldı. Ancak İsrailli bir yetkili, konunun toplantı gündeminde olmadığını belirtti.

Smotrich’in, bölgenin yüzde 82’sinin ilhakını öngören kendi planını sunduğu; bu önerinin bölgedeki yönetim yapısını önemli ölçüde değiştirebileceği bildirildi. Bu yılın başlarında Knesset, Batı Şeria’nın ilhakını öngören bağlayıcı olmayan bir tasarıyı 71’e 13 oyla desteklemişti.