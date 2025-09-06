HTŞ rejimi, Cemaat-i İslami heyetinin ziyaret talebini reddetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejimine bağlı Genel Güvenlik Müdürlüğü, Genel Sekreter Muhammed Takuş başkanlığındaki Cemaat-i İslami heyetinin Şam'ı ziyaret etme talebine onay vermedi.
Heyetin, Suriye Müftüsü Usame er-Rıfai ve Evkaf Bakanı Muhammed Ebu'l Hayr Şükri ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, heyetin daha önce HTŞ rejiminin lideri Ebu Muhammed el-Colani (şimdiki adıyla Ahmed eş-Şaraa) ve Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani'den randevu talebi de reddedilmişti.
Cemaat-i İslami'nin Suriye'deki çeşitli taraflar aracılığıyla yaptığı girişimler de sonuçsuz kaldı.
Ret kararının ardında ne var?
Bilgilere göre, Colani'nin Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Ürdün, Lübnan ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütlerinden uzak durma taahhüdü verdiği belirtiliyor.
Suriye'deki yeni yönetimin Cemaat-i İslami'yi, Hizbullah'ın Gazze'ye destek amacıyla düşman İsrail'e karşı yürüttüğü savaşta örgütle büyük ölçüde bütünleşmekle suçladığı da ifade ediliyor.
Ayrıca HTŞ rejimi, Cemaat-i İslami'nin son yıllarda Hamas'ın teşvikiyle Suriye'deki Sünni cihatçı silahlı gruplardan uzaklaştığını iddia ediyor.
yorumunuz