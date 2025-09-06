HTŞ rejimi, Cemaat-i İslami heyetinin ziyaret talebini reddetti

News ID: 1724143

Suriye'deki HTŞ rejimi, Lübnanlı Cemaat-i İslami heyetinin Şam'a yapmayı planladığı ziyareti geri çevirdi. Şam'ın bu kararının arkasında, örgütün Hizbullah ile yakınlaşması ve Suudi Arabistan'ın Müslüman Kardeşler'den uzak durulması yönündeki talebinin yattığı iddia ediliyor.