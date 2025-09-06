Suudiler ve Körfez ülkelerinden Cemaat-i İslami'ye yasak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan'ın Lübnan elçisi Yezid bin Ferhan, Beyrut'taki Suudi Arabistan Büyükelçiliğindeki bir ekibi, Lübnan'daki Cemaat-i İslami hakkında kapsamlı bir dosya hazırlamakla görevlendirdi.

Dosyanın, örgütün ve ona bağlı derneklerin Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri tarafından "işbirliği yapılması yasaklanan kuruluşlar" listesine alınması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Bu gelişmeye paralel olarak Katarlı bağışçı kuruluşların da Cemaat-i İslami'ye bağlı dernek ve kurumlara yönelik taahhütlerini durdurduğu bildirildi.

Bu kapsamda, Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), kuzeydeki İslami Tıp Derneği ile İman Okulları'na sağladığı program fonlarını kesti.

Aynı şekilde Kuveyt'teki Zekat Evi de (Beyt ez-Zekat), Cemaat-i İslami'ye bağlı olan ve üniversite burslarıyla ilgilenen Lübnan Bilimsel Araştırmaları Destekleme Derneği ile ortaklığını sonlandırdı.