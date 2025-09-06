Uzaktan kumandalı soykırım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Middle East Eye’nin (MEE )aktardığına göre, Hamza Şaban, Gazze’de yaşanan patlamalar sırasında yataktan fırlayarak şok ve sersemlik içinde uyandı.

Dışarıda, İsrail tarafından uzaktan kumandalı ve patlayıcı yüklü bir “robot”un Gazze Şehri sokaklarında ilerlediği ve korku yaydığı bildirildi.

Şaban, 35 yaşında, MEE’ye yaptığı açıklamada, “Robotun nerede olduğunu görmek için pencereden baktım, yanımda mı yoksa uzakta mı?” dedi. Şaban, robotun yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğunu kaydetti. Ardından başka bir patlama meydana gelerek onu pencereden 2 metre geri itti.

Şaban, “Ellerim ve dizlerim üzerinde sürünerek oturma odasına kaçtım.” dedi. Patlamalardan çıkan mermi ve enkaz seslerinin her şeyi vurduğunu ve korkunç bir gürültü oluşturduğunu ifade etti.

MEE’nin aktardığına göre, Şaban’ın yaşadıkları, Gazze Şehri’ndeki Filistinliler için giderek yaygınlaşıyor.

İsrail’in geçen ay şehirdeki saldırılarını genişlettiğini duyurmasının ardından, neredeyse her gece büyük patlamaların yaşandığı bildirildi.

Haberde, bu yeni şiddet dalgasının merkezinde İsrail’in uzaktan kumandalı, patlayıcı yüklü araçlar kullandığı kaydedildi. İsrail ordusunun, kara birliklerini konuşlandırmak yerine, hurdaya çıkarılmış zırhlı personel taşıyıcıları (APC) yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine gönderdiği bildirildi.

Bu APC’lerin tonlarca patlayıcıyla doldurulduğu, uzaktan yönetilerek mahallelere yönlendirildiği ve ardından patlatıldığı ifade edildi. Bazı durumlarda, araçların sokaklara patlayıcı variller bıraktığı ve aynı anda patlattığı, böylece geniş çapta tahribat sağladığı kaydedildi.

Şaban, patlamaların genellikle saat 22.00–23.00 civarında başladığını ve her gece sekiz ila on patlamanın duyulduğunu belirtti. Patlamaların son derece güçlü olduğunu ve binaları yıkıntıya dönüştürdüğünü bildirdi.

Şaban, daha önceki İsrail savaşlarını ve F-16 saldırılarının yol açtığı yıkımı gördüğünü, ancak bu robotların etkisinin çok daha büyük olduğunu ifade etti. “Bu robotlar hava saldırılarından çok daha yıkıcı.” dedi.

‘Gazze Şehri’ni yok etme’

MEE, İsrail’in geçen ay, Hamas’ın onay verdiği ateşkes anlaşmasını reddettiğini ve güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi’ni işgal etme planını, Gazze Şehri’nden başlamak üzere yetkilendirdiğini bildirdi.

O tarihten bu yana İsrail’in hem hava hem kara saldırılarını artırdığı ve patlayıcı robotları yoğun biçimde kullandığı kaydedildi.

Gazze merkezli Hükümet Medya Ofisi, 13 Ağustos’tan bu yana yoğun nüfuslu bölgelerde en az 100 patlayıcı robotun kullanıldığını bildirdi.

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, günlük yaklaşık 300 konutun bu patlamalar nedeniyle yıkıldığını belirtti.

Örgüt, her robotun bazen 7 tona kadar patlayıcı materyal taşıdığını ifade etti. Robotların kullanımının Gazze Şehri’nin kuzey, doğu ve güney bölgelerinde, Cebaliye, ez-Zeytun, es-Sabra, Şucaiye ve et-Tuffah mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Euro-Med Monitor, robotların kullanım hızının “emsalsiz” olduğunu ve bunun şehrin “haritalardan silinmesine” yönelik bir strateji olabileceğini bildirdi.

Sivil halk üzerindeki etkilerle ilgili olarak, örgüt, mevcut hızda şehrin geri kalanının iki ay içinde yok olabileceğini ve İsrail ordusunun yoğun ateş gücü ve uluslararası baskı eksikliği göz önüne alındığında bu sürenin daha da kısalabileceğini kaydetti.

İsrailli medya da bölge sakinlerinin anlatımlarını doğruladı. İsrail haber sitesi Walla, son haftalarda patlayıcı robot kullanımının üç katına çıktığını ve yüzlercesinin daha Gazze’ye gönderildiğini bildirdi.

Araçların altyapıyı maksimum ölçüde tahrip edecek şekilde tasarlandığı, Hamas savaşçılarıyla doğrudan çatışmayı en aza indirdiği ve bu sayede kara operasyonlarında İsrail askerlerinin risklerini azalttığı kaydedildi.

Middle East Eye, patlamaların sesinin çok yüksek ve yer sarsıcı olduğunu, bunun birçok Filistinliyi korkuttuğunu aktardı. Walla, patlamaların Gazze Şeridi’nin 100 km ötesinden bile duyulabildiğini bildirdi.

Filistinliler, bu korkunun stratejinin bir parçası olduğunu belirtti. Bu araçların kullanımının yıkım ve psikolojik savaş amacı taşıdığını, insanları şehirden zorla çıkarmaya yönelik bir strateji olarak görüldüğünü kaydetti.

Şaban, patlamaların yaklaştığı Doğu Gazze Şehri’ndeki evinden kaçmak zorunda kaldığını belirtti. “Ses sağır edici, 100 metre uzaklıktan bile duyuluyor. Sadece 10 veya 5 metre olsaydı, biz çoktan burayı terk etmiştik” dedi.

Şaban, yıkımın ertesi gün, sakinlerin hasarı görmeye çıktıklarında en net şekilde ortaya çıktığını ifade etti. Hava saldırılarının aksine, patlayıcı robotlar binaları tamamen yok ediyor.

“Yedi katlı bir bina varsa, tamamen yıkılır. Binanın orada olduğunu bile anlayamazsınız. Sadece küçük taş parçaları kalır. Hava saldırılarındaki gibi kısmi yapılar yok, sadece enkaz.” dedi.

Bu yıkım düzeyi, geçen yıl Cebaliye mülteci kampında İsrail kara saldırılarından sonra da görülmüştü. Şaban, robotların o dönemde kullanıldığını ve daha sonra Refah ile kuzey Gazze’de yaygınlaştığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler’in ön analizine göre, Temmuz itibarıyla Gazze Şeridi’ndeki yapıların yaklaşık yüzde 78’i tahrip edildi ve 282.904 konut hasar gördü.

Middle East Eye, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sırasında neredeyse tüm Gazze halkının defalarca yerinden edildiğini ve iki yıl sonra bu sürecin tekrarlanmakta olduğunu bildirdi.