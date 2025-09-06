Soykırımcı İsrail Sivillere Yönelik Saldırıları Yoğunlaştırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Katil İsrail ordusu, Gazze Şehri’ni tamamen ele geçirme amacıyla banliyölerde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ancak bu saldırılar, bölgede zaten ağırlaşan insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail, perşembe günü itibarıyla Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını, tüm Gazze topraklarının ise yüzde 75’ini kontrol ettiğini açıkladı.

Soykırımcı İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, kentte kalanların Han Yunus’un sahil bölgesine gitmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını’ iddia etti. Ancak birçok Gazzeli, daha önce defalarca yerinden edilmiş oldukları için yeniden göç etmeyi reddediyor.

Siyonist İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini ‘insani bölge’ ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi’de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.