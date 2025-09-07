İngiltere'de Yüzlerce Filistin Yanlısının Gözaltına Alınmasından “Elbit”in Kapanmasına Kadar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere polisi, “Filistin Hareketi” grubunu destekleyen yüzlerce göstericiyi tutukladı. ParsToday’in Euronews’den aktardığına göre, İngiltere hükümetinin “Filistin Hareketi” grubunun faaliyetlerini yasaklamasına karşı Cumartesi günü düzenlenen gösteride 425’ten fazla kişi gözaltına alındı.

Yüzlerce kişi, Londra merkezindeki Parlamento Meydanı’nda toplanarak bu grubun faaliyetlerinin yasaklanmasına karşı çıktı. Bazıları “Soykırıma karşıyım, Filistin Hareketi’ni destekliyorum” yazılı pankartlar taşıdı.

Mevcut videolara göre, İngiliz polisleri barışçıl göstericilere saldırdı ve onları darp etti.İngiltere polisi son haftalarda, terörle mücadele yasalarını uygulama iddiasıyla “Filistin Hareketi” grubunu destekleyen yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

Geçen hafta, aynı gün içinde 500’den fazla “Filistin Hareketi” destekçisi gözaltına alındı; çoğu 60 yaş üstündeydi. İngiltere polisi ile “Filistin Hareketi”ni destekleyen göstericiler arasında yaşanan şiddetli çatışmaların çeşitli videoları yayımlandı.

Daha önce İngiltere hükümeti, Temmuz 2025’te, “Filistin Hareketi”nin faaliyetlerini terörle mücadele yasaları kapsamında değerlendirerek grubun faaliyetlerini yasaklamıştı. Bu yasak, gruba destek vermek veya üye olmayı suç sayıyor ve 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.İnsan hakları örgütleri, İngiltere’nin bu yasak kararını orantısız buluyor ve bunun ifade özgürlüğü ile barışçıl protesto hakkını kısıtladığını söylüyor.

Uluslararası Af Örgütü, İngiltere’de “Filistin Hareketi” destekçilerinin gözaltı dalgalarına tepki göstererek, bu tutuklamaların İngiltere’de ciddi bir sorun olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Öte yandan, İngiliz gazetesi Guardian, İsrailli silah sistemleri şirketi “Elbit Systems UK”nin, “Filistin İçin Eylem” hareketi aktivistlerinin protestolarına hedef olan Bristol’deki ofisini kapatma kararı aldığını bildirdi. “Elbit Systems UK” binası, 2019’dan beri “Filistin İçin Eylem” tarafından düzenlenen onlarca gösteriye ev sahipliği yapıyordu.“Elbit Systems UK”, İsrail’in ana şirketlerinden biri olup, İsrail rejiminin en büyük silah üreticilerinden biridir. Şirket kendisini, Gazze saldırılarında yaygın kullanılan İsrail ordusunun insansız hava araçları filosunun “omurgası” olarak tanımlıyor. Ürünleri arasında askerî uçak ve helikopter sistemleri, silahlı uzaktan kumandalı tekneler, kara araçları ve komuta-kontrol sistemleri bulunuyor.

Silah ticareti uzmanı ve eski Güney Afrika Parlamentosu üyesi Andrew Feinstein, bu kapanmayı “çok önemli” olarak nitelendirerek, “Elbit Systems’in, İsrail rejiminin havacılık sanayi ile birlikte İsrail’deki en büyük iki silah üreticisinden biri olduğunu unutmamalıyız. Bu da onun İsrail askeri-sanayi kompleksinde ana unsur olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Geçen yıl, Elbit, “West Midlands”daki iştiraki “Elite KL”yi (şimdi Kalatr olarak biliniyor), 2022’de güvenlik maliyetlerindeki artış nedeniyle operasyonel kârda %75 düşüş yaşadıktan sonra “Filistin İçin Eylem” tarafından “Tamworth” ofisine yapılan saldırının ardından sattı. Yeni sahipler, Elbit ile ilişkilerinin olmadığını doğruladı ve savunma sözleşmelerini iptal etti.

Ayrıca, 2022 yılında şirket, “Filistin İçin Eylem” ve “Oldham Barış” örgütünün 18 aylık protestolarının ardından “Front B & C” birimini Oldham’da sattı.“Private Eye” dergisi geçen ay, “Elbit Systems UK”nin, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın 2 milyar sterlinlik bir sözleşmesini kazanmak üzere olan konsorsiyumun parçası olduğunu ve bu sayede Bakanlığın “stratejik ortağı” olacağını ortaya çıkardı.