X Kullanıcıları: ABD Sadece Hindistan’ı Kaybetmedi, Tarihi de Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- X sosyal medya kullanıcıları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’un Hindistan ve Rusya’yı Çin’e kaptırdığına dair açıklamalarına yanıt olarak, ABD’nin tarihin kendisini de kaybettiğini söylediler.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü sosyal medya paylaşımlarında Çin, Rusya ve Hindistan liderlerinin Tianjin, Çin’deki zirvede bir arada olduğu bir fotoğraf eşliğinde, “Görünüşe göre Hindistan ve Rusya’yı Çin’e, en derin ve en karanlık yere kaybettik. Umarım uzun ve refah dolu bir gelecekleri olur!” diye yazdı.

Pars Today’in haberine göre, İranlı eski diplomat Naser Kenani X sosyal medya hesabında şöyle dedi: “Trump, ‘Görünüşe göre Hindistan ve Rusya’yı Çin’e kaptırdık’ diye tweet attı. Ancak ABD’nin kaybı bundan çok daha büyük; ABD samimiyetsizlik, kaba davranış, hukuku ihlal, anlaşmaları bozma, savaş kışkırtma ve özellikle İsrail rejimini koşulsuz destekleyip Filistinlilere karşı soykırıma ortak olmasıyla tarihin kendisini kaybetmiştir.”

Bir İranlı kullanıcı, Shahram Torabi, ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı 12 günlük haksız savaşı da göz önünde bulundurarak şunları yazdı: “ABD, yakın zamanda İsrail ile birlikte İran’a karşı başlattığı savaşı kaybetti. Çin ve Rusya bu saldırıdan ders çıkardı ve ABD’nin entrikalarına karşı daha dikkatli olmayı öğrendiler. Bu hazırlık ve uyanıklık gün geçtikçe artıyor.”

Bir diğer İranlı kullanıcı Seyid Hasan Musavi ise şöyle yazdı: “Trump bir cümleyle ‘Hindistan ve Rusya’yı Çin’e kaptırdık’ dedi. Bu kısa cümle büyük bir itiraftır; ABD’nin Asya’daki nüfuzunun bir hayal olduğunu kabul etmektir.”

Diğer yandan, İranlı aktivist Yusuf Azizi şunları söyledi: “Çok ilginç! Trump, Joe Biden’ın Ukrayna savaşını körüklemesi yüzünden Rusya’nın Çin’e yöneldiğinden şikayetçiydi. Şimdi ise ticaret savaşları yüzünden Hindistan Çin’e yöneldi, hala Rusya-Ukrayna savaşını bitiremedi! ABD dış politikasında kararlar gerçekten mantığa mı dayanıyor?

”Hintli analist Tapan Doshi, “Trump, Hindistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’nde Çin ve Rusya ile yan yana olduğu fotoğrafları görünce rahatsız oldu bu, alternatif ittifakların oluştuğunun göstergesidir.” dedi.

Hindistan’dan bir diğer kullanıcı Dev Mishra ise şöyle dedi: “Son birkaç gün içinde Hindistan gerçek anlamda stratejik bağımsızlığını gösterdi. Çin ile ilişkilerini iyileştirdi, Rusya ile ilişkilerini yeniden teyit etti ve Trump ile ABD’nin baskısına boyun eğmedi.”ABD’li kullanıcı Declan McManus Trump’ın politikalarını eleştirerek şunları yazdı: “Trump şu anda ABD’yi tamamen köşeye sıkıştırdı. Hindistan’ın Çin’e katılması Washington için büyük bir kayıp. Bu birlik hem ekonomik hem de askeri açıdan ABD’ye zarar verecek.”Ernesto Santiago ise İngilizce olarak şöyle yazdı: “ABD teslim oluyor. Süper güç statüsünü kaybediyoruz. Artık dünyadan dışlanmış, sevimsiz bir çocuğa dönüştük, kendi yarımküremizde sıkışıp kaldık.”Son olarak, ABD’li bir diğer kullanıcı Janice Weiner ise şöyle düşünüyor: “Washington, Hindistan’ı Çin’e kaptırdı çünkü aslında hiçbir tutarlı politikamız yok.”