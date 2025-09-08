Ulyanov: İran'ın uranyum zenginleştirme hakkı var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Federasyonu'nun Viyana'daki uluslararası kuruluşlar temsilcisi Mihail Ulyanov, Rossiya Segodnya haber ajansına verdiği röportajda, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdür Yardımcısı'nın İran'a ziyaretine onay vermesi ve İran Parlamentosu'nun ajansla iş birliğini askıya alma kararı hakkında şunları söyledi: "Öncelikle şunu söylemeliyim ki, bence İran bu çok zor koşullarda dengeli ve düşünceli bir tutum sergilemeyi, kapıyı sıkıca kapatmamayı ve konuyu bir tür diyalog yoluna koymayı başardı. Bu durumda İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile diyaloğu ve temasları sürdürmekten kaçınmıyor, ancak İsrail ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırıları sırasında ortaya çıkan mevcut riskleri hesaba katmaları gerekiyor ve bu oldukça doğal.

Ulyanov şöyle devam etti: Bu nedenle, ilk adım olarak, Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında bir UAEA Sekreterliği heyetini, bazı tesisleri denetim faaliyetleri için ziyaret etmek üzere değil, özellikle ilerideki çalışmaların nasıl organize edileceğine karar vermek üzere kabul ettiler. İranlılar ve Ajans arasında bu konudaki görüşmelerin sonucunu tahmin edemiyorum.

Ajans'ın İran denetimlerinin devam etmesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak, Rusya'nın Ajans temsilcisi şunları söyledi: İranlılar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi düşünmediklerini ve UAEA ile Kapsamlı Güvenceler Anlaşması'nı uygulamayı planladıklarını kamuoyuna açıkladılar. Bu, denetim faaliyetleri de dahil olmak üzere gerekli etkileşim biçimlerinin devam edeceği anlamına geliyor. Ancak bundan önce, olayların biraz yatışması biraz zaman alacak.

Ulyanov şöyle devam etti: Şu anda duygular çok güçlü, ancak tekrar ediyorum, İranlıların oldukça makul davrandığını düşünüyorum. Şu anda herhangi bir denetimden söz edilmemeli, çünkü görünüşe göre hem radyoaktif hem de kimyasal kirlilik var ve muhtemelen İran Atom Enerjisi Örgütü öncelikle ne olduğunu, saldırıların sonuçlarını anlamalı ve bir değerlendirme yapmalıdır. Bu, en azından şu aşamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın görevi değil.

Ulyanov, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkıyla ilgili olarak şöyle devam etti: İran'ın uranyum zenginleştirme de dahil olmak üzere nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olduğu kesinlikle açıktır. İran, nükleer silah üretmeme veya edinmeme kararı karşılığında bunu elde eder. Bu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin temel bir ilkesidir. Bu hakkı sorgulamak kesinlikle saçma. İsrail, bu anlaşmanın tarafı değil ve herkesin bildiği gibi, tüm belirtilere göre nükleer silaha sahipken bunu yapamaz.