İran-Avrupa Görüşmeleri İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu'nda Yapılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran'ın üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Almanya ve Fransa) ile görüşmeleri yarın Cuma günü yerel saatle 09:30'da İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu'nda yapılacak.

Görüşme, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleşecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, bu görüşmeleri teyit etmiş ve toplantının İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yapılacağını duyurmuştu ve görüşmelerin konusu da belli: yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi de İran ile üç Avrupa ülkesi arasında yapılacak görüşmelere değinerek, çabalarının bu durumu yönetmek için hangi ortak çözümlere ulaşabileceklerini görmek yönünde olacağını belirtti.