ABD'den İran'a Yönelik Yeni Yaptırım Kararı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanca politikalarını sürdürüyor.

Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 7 kişi ve 11 şirketi yaptırım listesine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat 2025 tarihli "Ulusal Güvenlik Başkanlık Notu"nu imzalayarak, İran halkına karşı "Azami Baskı" olarak bilinen başarısız politikanın yeniden hayata geçirilmesini emretmiştir.

ABD yönetimi 2018 yılından beri İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Daha önce ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın petrol ihracatını bir damlaya düşüreceklerini ileri sürmüştü.