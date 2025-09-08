  1. Ana Sayfa
ABD'den İran'a Yönelik Yeni Yaptırım Kararı

8 Eylül 2025 - 16:47
News ID: 1724983
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, 7 kişiyi ve 11 şirketi yaptırım listesine aldı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanca politikalarını sürdürüyor.

Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 7 kişi ve 11 şirketi yaptırım listesine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat 2025 tarihli "Ulusal Güvenlik Başkanlık Notu"nu imzalayarak, İran halkına karşı "Azami Baskı" olarak bilinen başarısız politikanın yeniden hayata geçirilmesini emretmiştir.

ABD yönetimi 2018 yılından beri İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Daha önce ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın petrol ihracatını bir damlaya düşüreceklerini ileri sürmüştü.

