Kudüs’te Silahlı Saldırı: En Az 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail basını, 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı’ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom’dan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 15 kişinin 5’inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Siyonist İsrail polisi ilk açıklamasında “Tıbbi kaynaklara göre, saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve polis, erişim yollarını kapattı ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk ediliyor” dedi.