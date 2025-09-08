ABD Halkının Çoğunluğu Trump’tan Memnun Değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- CBS News ile YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, katılımcılara Donald Trump’ın başkanlık dönemiyle ilgili değerlendirmeleri soruldu. Ankete göre, halkın yüzde 67’si Trump’ın yetkilerini genişlettiği görüşünü dile getirdi. Yüzde 56’sı ise başkanlık performansının olumsuz olduğunu belirtti.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54’ü Trump’ın göç politikalarına karşı çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise farklı görüşler öne çıktı. Katılımcıların yüzde 27’si Trump’ın çabalarının “barışı sağlayacağını” düşünürken, yüzde 43’ü çatışmaların devam edeceğini öngördü.

Ayrıca, Trump’ın ABD şehirlerine Ulusal Muhafız görevlendirmesi kararını desteklemeyenlerin oranı yüzde 58 olarak kaydedildi.

Ankette öne çıkan başlıklardan biri de ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 64’ü, Trump’ın enflasyonla mücadele politikalarını onaylamadığını söyledi.

Kendi mali durumlarının Trump döneminde “daha kötü” hale geldiğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 50 olarak tespit edildi.

Trump yönetiminin gümrük tarifeleri politikası da ankette ele alınan konular arasındaydı. Halkın yüzde 71’i, söz konusu tarifelerin kısa vadede fiyat artışına yol açacağı görüşünü paylaştı.