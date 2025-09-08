  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

ABD Halkının Çoğunluğu Trump’tan Memnun Değil

8 Eylül 2025 - 16:54
News ID: 1724988
ABD Halkının Çoğunluğu Trump’tan Memnun Değil

Yapılan ankete göre, ABD’de halkın çoğunluğu Donald Trump’ın başkanlık performansından memnun değil. Katılımcıların yüzde 56’sı Trump’ın genel performansını olumsuz değerlendirirken, ekonomi ve göç politikaları en çok eleştirilen alanlar oldu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- CBS News ile YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, katılımcılara Donald Trump’ın başkanlık dönemiyle ilgili değerlendirmeleri soruldu. Ankete göre, halkın yüzde 67’si Trump’ın yetkilerini genişlettiği görüşünü dile getirdi. Yüzde 56’sı ise başkanlık performansının olumsuz olduğunu belirtti.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54’ü Trump’ın göç politikalarına karşı çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise farklı görüşler öne çıktı. Katılımcıların yüzde 27’si Trump’ın çabalarının “barışı sağlayacağını” düşünürken, yüzde 43’ü çatışmaların devam edeceğini öngördü.

Ayrıca, Trump’ın ABD şehirlerine Ulusal Muhafız görevlendirmesi kararını desteklemeyenlerin oranı yüzde 58 olarak kaydedildi.

Ankette öne çıkan başlıklardan biri de ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 64’ü, Trump’ın enflasyonla mücadele politikalarını onaylamadığını söyledi.

Kendi mali durumlarının Trump döneminde “daha kötü” hale geldiğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 50 olarak tespit edildi.

Trump yönetiminin gümrük tarifeleri politikası da ankette ele alınan konular arasındaydı. Halkın yüzde 71’i, söz konusu tarifelerin kısa vadede fiyat artışına yol açacağı görüşünü paylaştı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha