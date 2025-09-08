İran İsrail Tehdidine Karşı Tasarıyı Onayladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, İsrail’in tehditlerine karşı Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir tasarının komisyon üyelerinin ezici çoğunluğuyla onaylandığını açıkladı.

Rızai, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve diğer kurumların katılımıyla hazırlanan tasarının, bütçe ve petrol gelirlerinden savunma harcamalarına ek kaynak aktarılmasını içerdiğini belirtti.

Bu kapsamda, Merkez Bankası’ndan sıfır faizli krediler sağlanması, petrol satışları ve hava sahasından geçişlerden elde edilen gelirlerin savunma sistemlerine yönlendirilmesi de öngörülüyor.