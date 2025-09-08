Bakanlar Kurulu Toplanıyor

Toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugüne kadarki çalışmaları ele alınacak. Komisyon, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde yapacağı 8. ve 9. toplantıların hazırlıklarını da bu toplantıda değerlendirecek.

Toplantıda, iç gündemin yanı sıra dış politika ve bölgesel gelişmeleri de masaya yatırılacak. Suriye’deki YPG’nin durumu, bu ülkedeki tansiyon ve sahadaki son gelişmeler ele alınacak.

Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planı da toplantının önemli konularından biri olacak. Gazze’ye kesintisiz insani yardım sağlanması, iki devletli çözüm için müzakerelerin başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Bu bağlamda, uluslararası alanda İsrail’e baskı yapılmasına yönelik girişimler de ele alınacak. ABD’nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi de toplantıda tartışılacak başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan, ekonomi de toplantının gündeminde önemli bir yer tutuyor. Enflasyonla mücadele sürecinde gelinen son durum ve atılan adımlar, bakanlar tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Çin ziyareti hakkında da bilgilendirme yapılacak. Erdoğan, Uzak Doğu’daki temasları kapsamında atılması gereken adımları kurmaylarıyla paylaşacak. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York’ta yapacağı diplomatik temaslar da toplantıda ele alınacak.