İsrail, 6 bin Filistinliyi süresiz olarak gözaltında tutuyor

Bu yasa, suçlama veya yargılama olmaksızın süresiz hapse izin veriyor.

Merkez, pazartesi günü yayımladığı bildiride, suçlama veya yargılama olmadan uzun süreliğine gözaltında tutulanlar arasında sağlık çalışanları, öğretmenler, memurlar, medya mensupları, yazarlar, hastalar, engelliler, kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti.

Merkez, gözaltına alınan yaklaşık 2 bin kişinin, herhangi bir suçla bağlantılarının olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını ifade etti.

İsrail ordusunun gizli belgelerinin, Gazze'den gözaltına alınan her dört kişiden yalnızca birinin askeri istihbarat tarafından "savaşçı" olarak sınıflandırıldığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Filistin Esirleri Savunma Merkezi, "yasa dışı savaşçı" yasasının, gözaltındaki kişilerin 180 güne kadar avukatlarıyla görüşmelerini ve 75 gün dolmadan hâkim karşısına çıkarılmalarını engellediğini vurguladı.