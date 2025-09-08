Maduro'dan Kolombiya sınırına 25 bin asker takviyesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile paylaşılan sınıra ve Karayip kıyılarına, ülkenin silahlı kuvvetlerinden 25 bin askerin konuşlandırılması emrini verdiğini açıkladı.

Maduro, bu hamlenin "hızlı müdahale operasyonlarını güçlendirmek" amacıyla yapıldığını ifade etti.

Maduro, konuşlandırmanın temel amacının "ulusal egemenliği ve güvenliği savunmak, barış için mücadele etmek" olduğunu belirtti.

Daha önceki açıklamalarında Maduro, ülkesinin herhangi bir saldırıya uğraması halinde "silahlı mücadele aşamasına gireceği" uyarısında bulunmuş, aynı zamanda her zaman diyalog için hazır olduklarını ancak saygı talep ettiklerini vurgulamıştı.

Trump uyuşturucuyla mücadeleyi bahane ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu çeteleriyle mücadeleyi bahane ederek Karayip ve Latin Amerika bölgelerindeki askeri yığınağı artırmıştı.

Öte yandan, ABD merkezli CNN televizyonu, Trump'ın "Venezuela'da faaliyet gösteren uyuşturucu çetelerine karşı bir dizi seçeneği değerlendirdiğini" ve bu seçeneklerin "Maduro'yu zayıflatmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak Venezuela içindeki hedeflere saldırı düzenlenmesini" içerdiğini bildirmişti.