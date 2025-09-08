İsrail medyası: Yemen saldırısı moral şoku yarattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail gazetesi Maariv, 7 Eylül Pazar günü Yemen’den gerçekleştirilen ve Eilat’taki (Umm el-Reşraş) Ramon Havalimanı’nın geliş salonunu başarıyla hedef alan insansız hava aracı saldırısının “ciddi sembolik ve görsel etkiler” doğurabileceğini belirtti. Gazete, saldırının havacılık trafiği üzerinde de “önemli bir moral ve sembolik etki” yaratacağını vurguladı.

Gazete, uluslararası medyanın yanlışlıkla farklı bir İsrail havalimanının, örneğin Ben Gurion (Lid) Havalimanı’nın hedef alındığını haberleştirebileceğini açıkladı. Ramon Havalimanı’na yapılan saldırının, yakın zamanda İsrail’e uçuşları yeniden başlatan bazı yabancı havayolu şirketlerini kararlarını yeniden gözden geçirmeye sevk edebileceği ifade edildi.

Maariv, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından Mayıs ayında Ben Gurion Havalimanı’na başarılı bir füze saldırısı gerçekleştirildikten sonra neler yaşandığını hatırlattı. İsrail makamlarının, yabancı havayolu şirketlerinin üst düzey yetkililerini işgal altındaki Filistin topraklarına uçuşları yeniden başlatmaları için “ikna etme yarışına” girdiği kaydedildi.

Gazete, bu çabalara rağmen “ilerlemenin çok yavaş kaldığını” ve yabancı havayolu şirketlerinin İran’a karşı yürütülen “Yükselen Aslan Operasyonu”ndan sonra “kademeli olarak” geri dönmeye başladığını aktardı.

İsrail gazetesi ayrıca, havayolu trafiğindeki bu düşüşün yerleşimcileri “doğrudan” etkilediğini, bilet fiyatlarının rekabetin azalması ve mevcut koltuk sayısının düşmesi nedeniyle yükseldiğini belirtti.

İsrail Yayın Kurumu Kan’ın askeri muhabiri ise Yemen insansız hava aracının Hava Kuvvetleri ve İç Cephe Komutanlığı’nın radar ve uyarı sistemleri tarafından nasıl tespit edilemediğini belirlemek amacıyla İsrail ordusu içinde soruşturmaların yürütüldüğünü açıkladı.

The Jerusalem Post’a göre, İsrail ordusu, “uyarılar politika doğrultusunda etkinleştirildi” açıklaması yapsa da bu, sivil bir terminalin hedef alınmasını önleyemediği için güven verici bulunmadı.

The Jerusalem Post yazarı Yonah Jeremy Bob, saldırının başarıya ulaşmasında muhtemelen karmaşık dikkat dağıtma ve sürpriz taktiklerin kullanıldığını belirtti. Bob’a göre, “Sabırlı bir düşman rutinlerimizi test etti, tüm uyarılar sona erene kadar bekledi ve ardından dikkat ile normal durum arasındaki boşluğu kullandı.” Bu durumun verdiği dersin yalnızca teknolojik değil, prosedürel olduğunu vurguladı.