İsrail ordusu Cibaliya'da ağır kayıp verdi

8 Eylül 2025 - 17:45
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde dört İsrail askerinin öldüğü bildirildi. İsrail basını, askerlerin bir patlayıcı cihazın infilak etmesi ve açılan ateş sonucu öldüğünü aktardı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ağır bir güvenlik olayıyla karşılaştığını ve direniş güçlerinin açtığı ateş sonucu dört askerin öldüğünü bildirdi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, yaralıları taşıyan helikopterler İçilov hastanesine iniş yaptı.

İsrail'in Hadaşot Bizman haber portalı, zırhlı birliklere bağlı dört askerin Cibaliya'da bir patlayıcı ve çatışma sonucu öldüğünü kaydetti.

Haberde, sabah saatlerinde direnişçilerin Cibaliya çevresinde bir İsrail tankının mürettebatına patlayıcı fırlattığı belirtildi.

Patlayıcının ardından tanka ve komutanına ateş açıldığı, tankın alev alarak mürettebatının öldüğü ifade edildi.

