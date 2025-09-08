Saadet Partisi Hatay Miletvekili Çalışkan’dan Global Direniş Filosu açıklaması… “Hedefimiz Gazze’de barış ve ateşkes”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Gazze’deki ablukayı kırmak için uluslararası destekle yola çıkan Global Direniş Filosu’nun Tunus limanlarına ulaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışkan, filonun büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek, gemilerin bakımlarının tamamlanmasının ardından Gazze’ye doğru yola çıkacaklarını ifade etti.

TUNUS LİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

Çalışkan, Tunus’ta yaptığı açıklamada, “Şu anda Tunus limanlarındayız. İspanya’dan yola çıkan gemilerin büyük çoğunluğu limana ulaştı. Bugün büyük bir coşkuyla gemileri karşıladık. 7’den 70’e, tüm renklerden ve kıtalardan insanlar burada büyük bir sevinç havası içerisinde gemileri karşıladı” dedi.

HEDEF GAZZE, ÖNCELİK BARIŞ

Filonun bir sonraki durağının Gazze olacağını belirten Çalışkan, “Nasip olursa gemilerin bakımları tamamlandıktan sonra hep birlikte Gazze’ye doğru yola çıkacağız. Temenni ediyoruz ki, filomuz Gazze kıyılarına ulaşmadan Filistin’de barış gerçekleşir, ateşkes olur ve dünya rahat bir nefes alır” ifadelerini kullandı.

DÜNYA GÜNDEMİNDE FİLONUN ETKİSİ

Filo’nun dünya genelinde yarattığı etkiye de dikkat çeken Çalışkan, “Şu an itibarıyla dünya genelinde gemilerin yaşattığı hava, filonun başarıya ulaştığının en bariz göstergesidir. Filonun ve yolcularının başarısı, bunun dünya gündeminde oluşturacağı etkiyle gerçekleşecektir” dedi.

“FİLOYU SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTMALI, SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Çalışkan, Filistin dostlarına çağrıda bulunarak, “Bugünden itibaren hiç hız kesmeden konuyu gündemde tutmalarını istiyoruz. Sosyal medyada, alanlarda, meydanlarda, her yerde bu filoya sahip çıkılmalı. Evlerinde, iş yerlerinde, okullarında, fabrikalarında, hayatın her alanındaki insanların Filistin’e, destek filosuna ve Gazze’deki ablukayı kırma girişimine verecekleri destekle başarıya ulaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Çalışkan, milletimizin bu konudaki hassasiyetine güven duyduklarını da belirterek, “Bütün milletimizin bu konuda hassasiyetini net bir şekilde görüyoruz. Bu hassasiyetin, ateşkes sağlanana ve filo Gazze’ye ulaşana kadar devam etmesini bekliyoruz” dedi.