Somut adım atın Sumud’u koruyun! Gazze’yi ve Gazzelileri koruyamayan ülke yöneticileri, en azından Sumud Filosu’ndaki kendi vatandaşlarını korumalı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birçok farklı ülkenin vatandaşını taşıyan filoyu korumak ise o ülkelerin yöneticilerine düşüyor. Şimdi size düşen belli! Çok konuştunuz ama hiçbir şey yapmadınız! Gazze’deki masumlara el uzatamadınız; bari kendi vatandaşlarınızı Siyonist teröre karşı yalnız bırakmayın. En azından kendi ülkelerinize karşı sorumluluğunuz bunu gerektirir.

İlk açıklama Meloni’den geldi: “İtalyanların güvenliği için tüm önlemler alınacak”

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na katılan İtalyanların güvenliği için tüm önlemlerin alınacağını açıkladı. Meloni, bu girişimin sembolik ya da siyasi bir amaç taşıyabileceğini de kabul ettiğini dile getirerek, "İtalyan hükûmeti, şimdiye kadar daima garanti altına aldığı gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın böyle durumlarda korunması ve güvenliğinin sağlanması için tüm önlemleri almayı temin eder" açıklamasında bulundu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise Sumud Filosu'na katılan Malezyalılara seslenerek, "Mücadele ruhunuzu selamlıyoruz ve sizi asla yalnız bırakmayacağız" çağrısında bulundu.

Filoda çok sayıda Türk siyasetçi ve aktivist bulunuyor. En önemli görev de Türkiye’ye düşüyor

En önemli görev ise Türkiye’ye düşüyor. Hatırlanacağı üzere yine Gazze’ye yardım için yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’ne hem de uluslararası sularda yapılan İsrail baskınında silahsız 10 vatandaşımız katledilmişti. Bu vahşet İsrail’in yanına kalırken Gazze’ye doğru yol alan Sumud Filosu’nda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç’in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve aktivist bulunuyor. Bu nedenle Türkiye, şimdiden her şeyden önce “kendi vatandaşlarının can güvenliğini sağlayacağını” ilan etmeli.

Sumud Filosu hem Gazze’ye yardım için hem de 10 şehidin aziz hatırası için yol alıyor

Sumud Filosu, öncelikle Gazze’de artık açlıktan ölümlerin başladığı vahşetin sona ermesi için vicdan ve merhamet sahibi insanların çabasıyla harekete geçti. Bundan yaklaşık 15 yıl önce Sumud Filosu’nun rotasında ve aynı amaç için yol alırken Gazze Şeridi’nin 73 mil açığında İsrail saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde 10 vatandaşımız vahşice katledilmiş ve sefer inkıtaya uğramıştı. Eğer Sumud Filosu seferini başarıyla tamamlarsa Mavi Marmara şehitlerinin hatırasına da sahip çıkılmış olunacak. Bunun için de Sumud Filosu her ülkenin vatandaşları tarafından ve daha da önemlisi yöneticileri tarafından tam manasıyla desteklenmeli.