İmam Hamenei'nin Görüşleri | Siyonist rejimin suçlarına karşı durmanın yolu, bu rejimle ilişkileri kesmektir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu yazıda İslam İnkılabı Rehberi’nin Siyonist rejimin suçlarıyla mücadele konusundaki tutumlarına bir göz atıyoruz.

İslam İnkılabı Rehberi'ne göre, Gazze’deki suçlara karşı çıkmanın yolu nedir?

İmam Hamenei, 7 Eylül 2025 Pazar günü İran Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin Gazze’de işlediği korkunç suçlara değinerek, bu duruma karşı koymanın en etkili yolunun başta İslam ülkeleri olmak üzere, itiraz eden ülkelerin bu rejimle ticari ve siyasi ilişkilerini kesmesi olduğunu ifade etti.İmam Hamenei, bu rejimi “dünyanın en izole edilmiş ve en nefret edilen rejimi” olarak nitelendirerek şunları söyledi:“Diplomasimizin ana hatlarından biri de, diğer hükümetleri bu cani rejimle ticari ve siyasi ilişkilerini kesmeye teşvik etmek olmalıdır.”

İslam ülkelerinin hükümetlerine çağrı: Siyonist rejimle ekonomik ve siyasi ilişkileri kesin!

Öte yandan, İmam Hamenei geçen yıl Ramazan Bayramı vesilesiyle, sistemin yetkilileri ve İslam ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede şu açıklamalarda bulundu:“İslam ülkeleri tarafından Siyonist rejime yardım etmek bir ihanettir; İslam ümmetine ihanettir. Aynı zamanda kendilerine de ihanettir. Siyonistler bir ülkeye girdiğinde o ülkenin yararına çalışmazlar; nüfuz ettikleri anda, o ülkenin kanını emerler. Siyonist rejime yardım etmek, kendi kendini yok etmektir. İslam ümmeti ise bu durumu durdurmalıdır.”

İmam Hamenei şöyle devam etti:“Bu daha önce de teklif ettiğimiz bir şeydi, şimdi ise kesin bir teklifimizdir: İslam ülkeleri, Siyonist rejimle ekonomik ve siyasi ilişkilerini tamamen kesmelidir. Bu bizim sadece beklentimiz değil, aynı zamanda İslam halklarının da beklentisidir. Eğer bugün İslam ülkelerinde bir referandum yapılsa, halkların ezici çoğunluğu hükümetlerinin bu rejimle ilişkileri kesmesini ister; bunda hiçbir şüphe yoktur.”

Siyonist rejimin yaşamsal damarları kesilmeli

Ayrıca, İmam Hamenei, Tahran'ın 24 bin şehidine adanan kongre düzenleyicileriyle yaptığı görüşmede, İslam ülkeleri yetkililerinin Gazze konusundaki yaklaşımlarını eleştirerek şunları söyledi:“Bazı zamanlarda İslam ülkeleri yetkililerinin açıklamaları yanlıştır; çünkü Gazze’de ateşkes gibi konular hakkında konuşuyorlar. Oysa bu meseleler onların yetkisinde değil, sinsi ve hain düşmanın kontrolündedir. Yetkililer, kendi ellerindeki imkânlar doğrultusunda harekete geçmelidir.”

İmam Hamenei sözlerini şöyle tamamladı:“İslam ülkelerinin yetkisinde olan konu, Siyonist rejimin yaşamsal damarlarını kesmektir. İslam ülkeleri bu rejimle siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesmeli ve ona hiçbir şekilde yardım etmemelidir.”