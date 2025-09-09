İstanbul'da Hükümet Karşıtı Geniş Katılımlı Gösteri ve Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminin Kesilmesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya El-Youm'un Türkiye muhabiri, durumu kontrol altında tutmak için çok sayıda Türk polisi ve çevik kuvvet ekibin görevlendirildiğini bildirdi.

Bu habere göre, X, Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal ağlar ciddi kesintilerle karşı karşıya kalırken, aynı zamanda kullanıcılar aşırı derecede yavaş internet hızları yaşıyor.

YouTube tamamen erişime kapandı ve WhatsApp ile Telegram ise %90'dan fazla kesinti yaşıyor.

Gösteriler, Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'taki seçimler öncesi yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu'nun tutuklanmasını kınayarak bu hareketi siyasi bir hamle olarak nitelendirerek protesto etti.