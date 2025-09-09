İsrail, Katar’da Hamas liderlerini hedef aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İbranice yayın yapan Kanal 14'ün haberine göre, İsrail işgal güçleri, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas üst düzey yöneticilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

İsrailli kaynaklar, saldırının hedefleri arasında Halil el-Hayya ve Caberin’in bulunduğunu açıkladı.

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre operasyon, Hamas’ın önemli isimlerinin bulunduğu bir karargâha yöneltildi.

Yetkili, Halil el-Hayya ve Caberin’in de aralarında bulunduğu Hamas liderlerine yönelik operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, “Saldırının sonuçlarını bekliyoruz. Siyasi ve güvenlik liderleri arasında tam bir fikir birliği mevcut” ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, ABD’nin İsrail’in bu operasyonundan haberdar edildiğini ve tam destek sağladığını da doğruladı.

İsrail işgal ordusu ve Şin Bet, Doha’da gerçekleştirilen hedefli saldırıyı Salı günü doğruladı.

Operasyona uğrayan lider kadrosu üyeleri, direniş örgütünün faaliyetlerini uzun yıllardır yönetiyor ve 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun gerçekleştirilmesinden, İsrail’e karşı savaşın sürdürülmesinden doğrudan sorumlu tutuluyor.

Öte yandan, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun bugün görülen davası, kendi talebiyle saat 12.15’te “acil ve olağanüstü güvenlik koşulları” nedeniyle durdurulmuştu.

Davanın ertelenmesinin Doha’da gerçekleştirilen saldırıyla bağlantılı olduğu resmen doğrulandı.