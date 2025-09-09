Filistinliler meydanlara çıktı: İsrail'in tahliye çağrısına kefenli yanıt

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Salı günü Gazze Şehri merkezindeki el-Saraya Meydanı’nda yüzlerce Filistinli, İsrail’in “Gideon 2” planı kapsamında şehir sakinlerini yerlerinden etmeye yönelik çağrılarını reddederek protesto gösterisi düzenledi.

Etkinlik, Gazze Şeridi’nde 23. ayına giren imha savaşının bir parçası olarak gerçekleşirken Filistinli aşiretler ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, katılımcılar İsrail tahliye emirlerini sembolik bir şekilde reddetti; kefenlerini kaldırarak şehri terk etmeyeceklerini gösterdi.

Protestocular, üzerinde “Yerinden edilmeye hayır” ve “Gitmeyeceğiz” yazılı Arapça ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarını ve şiddetini kınayan sloganlar attı.

İsrail işgal ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şehri sakinlerine doğudaki Tuffah Mahallesi’nden batıya tüm bölgelere derhal tahliye çağrısı yaptı.

Benzer mesajlar, insansız hava araçları aracılığıyla da binlerce bildiri şeklinde dağıtıldı.

Bu gelişmeler, İsrail’in şehri tamamen kontrol altına almak ve altyapısını yok ederek konutları yıkmak amacıyla iki haftadır yürüttüğü kampanyanın devam ettiği sırada yaşandı.

Gösteriye Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerinden çok sayıda aşiret lideri, muhtar, hükümet sağlık sektörü temsilcileri ve ileri gelenler katıldı.

Katılımcılar, Gazze ve kuzey bölgelerinin boşaltılmasına karşı ortak bir tavır sergiledi.

Filistinli Aşiretler, Kabileler ve Aileler Yüksek Konseyi Üyesi Ebu Bilal el-Akluk, yaptığı konuşmada Filistinlilerin şehir ve kuzey bölgelerinin boşaltılmasına yönelik tüm çağrıları reddettiğini ve topraklarında kalmaya kararlı olduklarını vurguladı.

El-Akluk, uluslararası kurumları yaklaşık bir milyon insanı korumak ve güvenliklerini sağlamak için acilen müdahale etmeye çağırdı.

Ayrıca, insani yardımların ve ilaçların ülkeye ulaştırılmasını, hastaneler ve sağlık tesislerinin İsrail’in zorla yerinden etme amaçlı saldırılarından korunmasını talep etti.