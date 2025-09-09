İran eski kültür danışmanının kayboluşuna açıklık getirdi

Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekai, “Bu haberi bu sabah aldık. Ancak Musevi bir diplomat değil; daha önce İran’ın kültür danışmanı olarak görev yapıyordu” dedi.

IRNA’nın aktardığına göre Bekai, “Elde ettiğimiz bilgiye göre Musevi, Irak pasaportuyla Mısır’a giriş yaptı. İran vatandaşlarının haklarını korumak ve gözetmek bizim görevimizdir. Bu nedenle konuyu Kahire’deki İran Menfaatlerini Koruma Ofisi aracılığıyla takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mısır ve İran dışişleri bakanları, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Pazartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ancak IRNA, Musevi davasıyla ilgili görüşmeden herhangi bir detay paylaşmadı. O dönemde Mısır’dan da konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemişti.

X platformunda Emir Musevi adına açılan bir hesap, Pazar akşamı Musevi’nin “Mısır’daki bir havaalanında kaybolduğunu” duyurdu.

Bu gelişme, resmî davetiye ile Mısır’a gelmesinden kısa süre sonra yaşandı.

Pazar günü ilerleyen saatlerde, Musevi’nin İran, Irak ve Mısır yetkililerinin çabaları sonucunda Irak’a döndüğü bildirildi.

Ancak olayın detayları ve kaybolma süreci hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.