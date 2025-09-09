Nepal'de gençlerin geniş çaplı protestolarının bastırılması sırasında ölümler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Nepalli gençler, ulusal marşlarını söyleyerek ve Nepal bayrağını sallayarak gösterilerine başladılar. Protestolar, Facebook, YouTube ve X dahil olmak üzere 26 platformun erişime kapatılmasına karşı düzenlendi. Bu platformlar Cuma gününden itibaren ülkede kullanılamıyor.

Binlerce kişilik kalabalığın parlamento yakınındaki yasak bölgeye yaklaşmasının ardından güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı kaynaklar, göstericilere karşı gerçek mühimmat kullanıldığına dair raporlar da paylaştı.

Nepal'deki hastane kaynaklarına göre şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.