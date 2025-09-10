Gazze’de Şehit Sayısı 65 Bine Yaklaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Sağlık Bakanlığı, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği operasyonlar nedeniyle son 24 saatte 41 kişinin şehit olduğunu, 184 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırıların devam ettiği ve Gazze genelindeki hastanelere getirilen şehit ve yaralı sayısının arttığı vurgulandı.

Katil İsrail’in 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, 12 bin 98 Filistinlinin şehit olduğu ve 51 bin 462 kişinin yaralandığı bildirildi. Son 24 saatte ise insani yardım alabilmek için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 kişi şehit oldu, 30 kişi yaralandı.

Gazze’de Siyonist İsrail ve ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana şehit sayısı 2 bin 456’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 861’e ulaştı.

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği operasyonlarda toplam şehit kişi sayısı 64 bin 656’ya, yaralı sayısı ise 163 bin 503’e yükseldi. Gazze genelinde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.