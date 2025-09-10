Rus Dışişleri, İsrail’in Katar’a Saldırılarını Kınadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırılar hakkında bir açıklama yayınladı.

Rusya’nın bu saldırıları uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın ağır bir ihlali, bağımsız bir ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz ve Ortadoğu’daki durumun daha da tırmanmasına ve istikrarsızlaşmasına yol açan bir adım olarak değerlendirdiğini belirten Rus Dışişleri, “İsrail’in düşman ve muhalif olarak gördüğü kesimlerle mücadelede bu tür yöntemler en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor” dedi.

Hamas ile İsrail yönetimi arasında Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek ve esirlerin serbest kalmasını sağlamak için yürütülen dolaylı müzakerelerde ana arabulucu rolünü üstlenen Katar’a düzenlenen saldırıların, yalnızca ‘barışçıl çözüm bulma yönündeki uluslararası çabaları baltalamayı amaçlayan bir eylem’ olarak algılandığının altını çizen bakanlık, “Bu bağlamda Moskova, ilgili tüm tarafları bir kez daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun kötüleşmesine, siyasi çözüm arayışının zorlaşmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya’nın Gazze Şeridi’nde hızlı bir ateşkesin gerekliliği ve uluslararası hukuka dayalı kapsayıcı çözümün alternatifi olmadığı konusundaki ilkeli ve tutarlı tutumunu bir kez daha vurguladı.