İran’dan UAEA ile Yapılan Anlaşma Hakkında Açıklama

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kahire'de işbirliğinin yeniden başlamasının önünü açan bir anlaşma imzaladı.

Kahire’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Irakçi’nin açıklamaları şu şekilde:

Tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyoruz

İsrail rejiminin bugün öğleden sonra Doha’da Filistinli müzakerecileri hedef alan son saldırgan eylemi hakkında birkaç şey söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Bu terör ve saldırganlık eylemini en güçlü şekilde kınıyor ve egemenliği ve toprak bütünlüğü İsrail rejimi tarafından açıkça ihlal edilen Filistin halkı ve Katar Devleti ile tam dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Bu korkakça İsrail terörizmi eylemi sonucu şehit düşenlerin ailelerine ve tüm Filistinlilere en içten taziyelerimi sunuyorum.

BM Güvenlik Konseyi’ni ve tüm uluslararası toplumu, İsrail rejiminin Gazze’de daha fazla suç işlemesini durdurmak ve dünyayı bu rejimin küresel barış ve güvenliğe yönelik benzeri görülmemiş tehdidinden kurtarmak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.

İran nükler konusundaki iyi niyeti doğrultusunda önemli adım attı

Öncelikle, son haftalardaki olağanüstü çabaları ve bugün bizi ağırladığı için Mısır’a, dostum Bakan Badr Abdel Ati’ye şükran ve takdirlerimi sunmak istiyorum.

Bugün, İran, yalnızca barışçıl nükleer programıyla ilgili tüm sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki iyi niyetinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım atılmıştır. Yasadışı ve suç teşkil eden saldırılara maruz kalmasına rağmen İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki devredilemez nükleer enerji kullanım haklarını kararlılıkla korurken, aynı zamanda ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için gerçek ve anlamlı bir diyaloğa girmeye hazır olduğunu da göstermiştir.

Nükleer tesislerimizi hedef alan saldırı eylemleri yasadışı ve suç teşkil etmektedir

13-24 Haziran 2025 tarihleri ​​arasında güvenlik önlemleriyle korunan nükleer tesislerimizi hedef alan haksız saldırı eylemleri açıkça yasadışı ve suç teşkil etmektedir. ABD ve İsrail rejimleri, tüm insani ve maddi kayıplardan sorumlu tutulmalıdır. İran milleti bu suç eylemlerini asla unutmayacak veya affetmeyecektir.

Bu hukuka aykırı saldırılar ve devam eden eylem tehdidi, İran’ın Ajans ile iş birliği yaptığı koşulları kökten değiştirmiştir. Güvenlik önlemleriyle korunan tesislerimiz kasıtlı olarak hedef alınıp yok edilirken iş birliğini sürdürmek artık mümkün değildi.

Bu vahim duruma cevaben, İran Parlamentosu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (AEA) ile iş birliğini askıya alan bir yasa çıkardı. Bu yasa, İran ulusunun güvenliğini, onurunu ve nükleer bilimsel başarılarını sürekli tehditlerden koruma konusundaki egemen hakkını yansıtmaktadır. Bu eylem bizim tercihimiz değil, İran’ın güvenlik önlemleri tesislerine yönelik hukuka aykırı eylemlerin doğrudan bir sonucudur.

İran ile Ajans arasında normal koşullar için tasarlanan mevcut NPT Güvenlik Önlemleri Anlaşması çerçevesi, pratikte ABD ve İsrail’in hukuka aykırı eylemlerinin yarattığı benzeri görülmemiş duruma yanıt vermemektedir. Ajans ile bir Üye Devlet arasında, güvenlik önlemleri kapsamındaki tesislerin kasıtlı olarak saldırıya uğradığı ve hasar gördüğü durumlarda iş birliğinin emsali bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda, İran ve Ajans, İran’ın güvenlik önlemleri yükümlülüklerini yerine getirmesi ve iş birliğinin devam etmesini sağlamak için yeni bir mekanizma oluşturmayı amaçlayan bir dizi yoğun müzakereye girmiştir. Bu müzakereler, güvenlik önlemleri faaliyetlerinin sürdürülmesi ve aynı zamanda İran’ın meşru güvenlik endişelerinin ele alınması gerektiği konusundaki ortak anlayışa dayanmaktadır.

Anlaşma İran Meclisi yasalarıyla tamamen uyumludur

Bugün, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ve ben, İran’ın nükleer tesislerine yönelik hukuka aykırı eylemlerden kaynaklanan gelişmeler ışığında, İran’ın güvenlik önlemleri yükümlülüklerinin nasıl uygulanacağına ilişkin bir mutabakatı tamamlamak üzere müzakerelerin son turunu gerçekleştirdik ve başarıyla tamamladık.

Güvenlik önlemlerinin uygulanmasına ilişkin üzerinde mutabık kalınan pratik adımlar, İran Meclisi yasalarıyla tamamen uyumludur; İran’ın endişelerini giderir ve sürekli iş birliği için bir çerçeve sağlar. Yaptığımız şey, devredilemez haklarımızı garanti altına alırken, Ajans ile iş birliğini de mutabık kalınan bir çerçeve dahilinde sürdürmemizi sağlar. Bu anlaşma, hem İran’ın olağanüstü güvenlik koşullarını hem de Ajans’ın teknik gereksinimlerini yansıtan pratik bir iş birliği mekanizması oluşturur.

Ayrıca, iş birliğinin İran’ın ulusal egemenliğine saygılı ve Ajans’ın doğrulama gerekliliklerini karşılayan bir şekilde devam etmesini sağlar.

Mesaj açıktır: İran, egemenliğinden, haklarından veya güvenliğinden asla taviz vermeyecektir. Aynı zamanda İran, yasadışı eylemlerine rağmen Ajans ile iş birliğinin devamını sağlayacak bir anlaşmaya vararak itidal ve sorumluluk göstermektedir.

Ajans ve uluslararası toplumun uluslararası hukuka uymasını ve bu saldırıları kınamasını bekliyoruz. İş birliği tek yönlü bir yol değildir. Ajans’ın ayrıca İran’ın taahhütlerine karşı belirli sorumlulukları vardır ve bunlara tam olarak uymasını ve tarafsızlığını, bağımsızlığını ve profesyonelliğini korumasını bekliyoruz.

İran’a karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunulması, yürürlükten kaldırılan BM Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden yürürlüğe konulması da dahil olmak üzere, İran’ın bu pratik adımları tamamlanmış sayacağını vurgulamak isterim/mehr