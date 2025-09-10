BMGK İsrail’in Katar’a Yönelik Saldırıları İçin Acil Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başkanlık eden Güney Kore misyonundan yapılan açıklamaya göre, acil oturum bugün yapılacak.

Güney Kore Daimi Temsilciliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, ‘Ortadoğu’daki durum’ konulu oturumun yerel saatle 15.00’da (TSİ 22.00) başlayacağı bildirildi.

Oturum talebi Pakistan ve Cezayir’den geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün İsrail’in Doha’da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını vurduğunu bildirmişti. Soykırımcı İsrail ordu radyosu, saldırıda yaklaşık 15 uçak kullandığını ve Doha’daki bir hedefe ondan fazla mühimmat atıldığını bildirmişti.

Hamas, Gazze Şeridi’ndeki lideri Humam el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 6 kişinin şehit olduğunu bildirmişti. Katar İçişleri Bakanlığı, saldırıda şehit olanlar arasında Katar İç Güvenlik Özel Birimi çalışanının da bulunduğunu belirtmişti.