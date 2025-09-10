Soykırımcı İsrail’den Gazze’ye Yardım Filosuna Yeni Bir Saldırı Daha

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Katil İsrail ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemiye daha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, saldırıda kimsenin zarar görmediği, çıkan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, gece nöbeti sonrası yatmaya gittiği sırada ‘dron’ sesleriyle uyandığını ve hemen içeri koşup yeleğini giydiğini anlattı. Filo yönetimi, saldırının en büyük gemiye yönelik olduğunu ve ön kısmında küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.