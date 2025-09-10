Yemen'in kararlılığı devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze’deki Filistinlileri desteklemek ve Sanaa’da Yemen Başbakanı ile bazı bakanların İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldürülmesine karşılık olarak İsrail hedeflerine operasyonlarını sürdürüyor.

Yeni füze ve İHA saldırıları

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail işgali altındaki alanları hedef alan yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu eylemlerin Gazze’deki savaşta Filistin halkına destek amacı taşıdığı belirtildi.

Televizyonda yapılan açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, “Mazlum Filistin halkı ve cesur direnişçilerini desteklemek ve Siyonist düşmanın Gazze’de kardeşlerimize karşı işlediği soykırım ve açlık suçlarına yanıt olarak füze kuvvetimiz bir askeri operasyon gerçekleştirdi” dedi.

İşgal altındaki Kudüs yakınlarına füze saldırısı

Açıklamada, füze biriminin, birden fazla savaş başlığı taşıyan “Filistin 2” hipersonik balistik füzesini, “işgal altındaki Kudüs çevresindeki hassas hedeflere” karşı fırlattığı belirtildi. Tuğgeneral, saldırının başarılı olduğunu ve “milyonlarca Siyonist yerleşimcinin sığınaklara kaçtığını” ifade etti.

Ramon Havalimanı ve Eilat hedefleri

Saree ayrıca, İHA biriminin üç insansız hava aracıyla Ramon Havalimanı ve işgal altındaki Filistin’in güneyindeki Umm el-Raşraş (Eilat) bölgesindeki iki “hayati hedefi” vurduğunu belirtti. “Operasyon, Allah’ın izniyle hedeflerine başarıyla ulaştı” dedi.

Operasyonlar devam edecek

Yemen askeri sözcüsü, operasyonların Gazze’deki savaş sona erene ve abluka kaldırılana kadar devam edeceğini vurguladı. Seri, “Yemen, Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve abluka kalkana kadar destekleyici operasyonlarını sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.