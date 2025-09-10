Şeyh el-Hatib: Suudi Arabistan-İran mutabakatı Arap birliğinin anahtarı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Yüksek Şii Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali el-Hatib, Tahran’da düzenlenen 39. İslami Vahdet Konferansı kapsamında heyet başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, bölgedeki krizlere dair ortak güvenlik anlaşmalarını teşvik etti.

Şeyh el-Hatib, bölgedeki sorunlar karşısında Suudi Arabistan-İran mutabakatının anahtar olduğunu belirterek, “İslami birliği güçlendirmek ve milletin karşı karşıya olduğu tehditlerle etkili şekilde mücadele etmek için pratik adımlar atılmalı” çağrısında bulundu.

El-Hatib, Arap ülkelerinin bir dönem Camp David, Wadi Araba ve Oslo Anlaşmaları’nın bölgeye barış getireceğine inandığını hatırlatırken, bu anlaşmaların başarısızlığını vurguladı.

1979’daki İslam Devrimi’nin, İsrail’in Güney Lübnan’ı işgali sonrasında Arap halklarını, Lübnan direnişi de dahil olmak üzere işgalcilere karşı cihada yönlendirdiğini belirtti.

Şeyh el-Hatib, İsrail’in İran’a karşı Direniş Ekseni'nin başı olarak savaş başlattığını ancak bu girişimin başarısız olduğunu söyledi.

“İran, sert ve caydırıcı bir yanıt verebildi; şehirlerinde, Gazze’deki yıkıma benzer sahneler görüldü. Düşmanın tüm girişimlerinde de başarısız olacağına inanıyoruz ve bu, bölgede önemli gelişmelere yol açacak” diye ekledi.

El-Hatib, saldırganlığın başta Lübnan olmak üzere tüm Arap ülkelerine, “kimsenin başının üzerinde mavi çadır olmaması gerektiği” konusunda ders niteliğinde olduğunu vurguladı.