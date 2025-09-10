Irakçi, Mısır ile İkili İlişkileri Geliştirmeyi Vurguladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Seyyid Abbas Irakçi, salı günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran-Mısır ilişkilerinin ikili ve çok taraflı düzeydeki seyrine dair bir değerlendirme sundu. Görüşmede, tarafların ilgi duyduğu alanlarda, özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunmasına yönelik iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi de iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyrinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki halkın çıkarları ve bölgesel faydalar doğrultusunda istişarelerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.