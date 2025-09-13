Laricani, İslam ülkelerini ortak operasyon merkezi kurmaya çağırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, İslam ülkelerine yönelik bir uyarı mesajı yayımlayarak, pratik adımların atılmayacağı bir zirvenin “Siyonist varlığa yeni bir saldırı siparişi vermekle eşdeğer” olacağını ifade etti.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İslam devletlerine uyarı! İslam Konferansı zirvesinin bol konuşmalı ve pratik adımlar atılmadan (Güvenlik Konseyi toplantısı gibi) toplanması, Siyonist varlığa yeni bir saldırı siparişi vermekle eşdeğerdir!” ifadelerini kullandı.

Laricani, “En azından bu rejimin çılgınlığına karşı bir ‘ortak operasyon merkezi’ kurun,” diye ekledi.

Bu kararın, rejimin efendilerini oldukça endişelendireceğini ve “dünya barışını sağlamak ve Nobel ödülü(!) almak için telaşla Siyonist varlığa verdikleri emirleri değiştirmelerini sağlayacağını” vurgulayan Laricani, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aç ve mazlum Filistinli Müslümanlar için bir şey yapmadınız, en azından kendi yok oluşunuzu önlemek için küçük bir karar alın!”

Zirve Doha’da yapılacak

Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin bu hafta pazar ve pazartesi günleri, Siyonist varlığın Katar’a yönelik saldırganlığını görüşmek üzere Doha’da toplanması planlanıyor.

Zirveye İran adına Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan'ın da katılacağı bildirildi.