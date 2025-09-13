FKÖ, Lübnan ordusuna silah teslimini sürdürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’daki Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı grupların elindeki silahların bir kısımının Lübnan ordusuna teslimat sürecini tamamladıklarını duyurdu.

Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü Abdülhadi el-Esedi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistinli grupların elindeki silahların yeni partilerinin teslimat süreci bugün tamamlandı. Ayn el-Hilve kampından beş, Beddavi kampından ise üç kamyon Lübnan ordusuna teslim edildi,” diye konuştu.

“İstikrarı pekiştirme adımı”

El-Esedi, yayımladığı bildiride bu adımın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun’un ortak açıklaması ve bunun sonucunda kamplardaki durumu takip etmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için kurulan Lübnan-Filistin ortak komisyonunun çalışmaları doğrultusunda atıldığını vurguladı.

Bu girişimin Filistin-Lübnan ortaklığının derinliğini yansıttığını belirten el-Esedi, “Bu inisiyatif, iki halk arasındaki kardeşlik ilişkilerini koruyarak güvenlik ve istikrarı pekiştirme yönündeki ortak kararlılığı somutlaştırmaktadır,” ifadelerini kullandı.

El-Ahbar gazetesi, daha önce Lübnan ordusunun, Ayn el-Hilve kampının Sirub girişi noktasında Fetih Hareketi tarafından teslim edilmek üzere hazırlanan beş kamyonluk silah yükünü denetlediğini bildirmişti.

Gazetenin aktardığına göre, dün gece Ayn el-Hilve kampına yedi kamyon giriş yapmış ve silahlar, teslimat öncesinde kampın doğu ucundaki Cebel el-Halib bölgesinde bulunan Saad Sayil merkezinde toplanmıştı.