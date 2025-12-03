  1. Ana Sayfa
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü’nden Kritik İhbarda Bulundu: Gazze’ye Dayatılan Zorunlu “Getto”laştırma Planı

3 Aralık 2025 - 16:43
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerikan-İsrail iş birliğiyle Gazze Şeridi’nde Filistin halkını zorla “getto”laştırmaya yönelik kapsamlı bir askeri denetim planının hayata geçirilmek istendiğini ortaya koydu. Bu müdahale, bölge halkının toplu hapis altına alınmasına ve topraklarının yasadışı biçimde ilhak edilmesine kapı aralayacak ciddi bir saldırı olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Örgüt yaptığı açıklamada, söz konusu planın sadece insan haklarını ihlal etmekle kalmayıp, direnişin temel mekanizmalarını da kırmayı hedeflediğine işaret etti. ABD ve İsrail’in güçlerini birleştirdiği bu strateji, Gazze’de yaşayan milyonlarca Filistinlinin özgürlük ve yaşam alanlarını daha da daraltacak bir tuzak niteliğinde.

Uluslararası toplumun sessiz kalmasının ağır neticeleri olacağını vurgulayan insan hakları savunucuları, bu planın Filistin halkının direnme hakkını ve var olma mücadelelerini tehdit ettiğini belirtti. Bölgede barış ve adalet arayan güçler için yeni bir dayanışma çağrısı anlamına geliyor.

Filistin direnişinin yanında duran herkesin, bu sinsi girişime karşı ortak tepki göstermesi ve Gazze halkının haklarına sahip çıkması büyük önem taşıyor. İnsan hakları ihlallerine karşı direniş, bu karanlık politikaları boşa çıkaracak en önemli kalkan olarak öne çıkıyor.

