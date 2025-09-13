Mısır: İsrail, Kahire’de Hamas liderlerini hedef alacaktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- MEE’nin haberine göre, Mısır, Kahire’de Hamas liderlerini hedef alan İsrail planlarını ortaya çıkardı ve herhangi bir saldırıya karşılık kuvvetle yanıt vereceğini bildirdi.

Üst düzey Mısırlı yetkililer, İsrail’in uzun süredir Kahire’de Hamas liderlerini suikast girişiminde bulunmayı planladığını belirtti. Yetkililer, iki yıllık ateşkes müzakereleri sırasında Mısır’ın daha önce benzer bir girişimi engellediğini ifade etti.

Mısır güvenlik kaynakları, “İstihbarat raporları, İsrail’in Hamas liderlerini Kahire’de öldürme planları yaptığını gösteriyor. Ateşkes müzakereleri sürecinde daha önceki bir girişim engellenmişti.” dedi.

Salı günü Katar’ın başkenti Doha’da yaklaşık 12 hava saldırısı düzenlendi ve hedef olarak Hamas liderliği seçildi. Saldırı, bölgeden yoğun tepkiler aldı.

Mısır yetkilileri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Hamas’ı diğer ülkelerde hedef alacağı yönündeki tehditlerine yanıt olarak MEE’ye açıklamalarda bulundu. Güvenlik kaynağı, “Hamas liderlerinin Mısır topraklarındaki yaşamlarına yönelik herhangi bir girişim, Mısır tarafından egemenliğe saldırı ve İsrail’den savaş ilanı olarak kabul edilecek; buna karşılık vermekten çekinmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mısır kaynakları, Hamas liderlerinin kimlikleri, sayısı ve yerleşim yerleri hakkında detay vermedi ancak bazı liderlerin yıllardır ülkede yaşadığını, bunun mevcut Gazze savaşından önceye dayandığını belirtti.

Yetkililer, İsrailli muhataplarını müzakerelere dönmeye ve bölgeyi sürekli savaşlara sürüklemek yerine Gazze’de ateşkese ulaşmaya çağırdı. Mısır-İsrail ilişkilerinin son aylarda, İsrail’in olası bir Gazze ateşkesi konusundaki kararsızlığı nedeniyle gerildiği kaydedildi.

Habere göre, Mısır, Gazze’nin geleceğiyle ilgili sorumluluğun, olası Filistinli nüfusun Kuzey Sina’ya geçişi gibi konuların kendi üzerine yüklenmesine karşı temkinli. 19 Ağustos’ta MEE, Mısır’ın olası geçişleri önlemek için Gazze sınırına yaklaşık 40.000 asker konuşlandırdığını bildirmişti.

Görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği ve Doha saldırısından önce Mısır ile İsrail arasındaki yazışmaların tamamen kesildiği bildirildi.

‘Mısır Hamas’ı savunmuyor’

Üst düzey bir askeri yetkili, İsrail’in Doha saldırısında Mısır hava sahasının kullanılmadığını doğruladı. Yetkili, “Doha saldırısına hiçbir İsrail uçağı Mısır hava sahasından geçmedi. Saldırı öncesinde Mısır’ın bilgisi yoktu ve İsrail ya da ABD ile herhangi bir koordinasyon yapılmadı.” dedi.

Sina Yarımadası’na konuşlandırılan Çin yapımı hava savunma sisteminin, izinsiz uçuşları engellediği veya tespit ettiği ifade edildi.

Netanyahu, Doha saldırılarının ardından yaptığı video açıklamasında Hamas’ı dünyanın herhangi bir yerinde hedef alacağını belirtti.

Bir güvenlik analisti, Mısır kaynaklarının uyarılarının Hamas’tan çok, Kahire’nin bölgedeki konumunu koruma amacı taşıdığını belirtti. Analist, “Mısır Hamas’ı savunmuyor; grubu yasadışı Müslüman Kardeşler ile ilişkilendiriyor. Ancak İsrail’in Kahire’de gerçekleştireceği herhangi bir saldırı, ülkenin prestijini zedeleyecek ve stratejik rolünü tehlikeye atacak.” dedi.

Analist, “İsrail’in Kahire’deki suikast girişimlerine izin verilmesi, Mısır’ın Gazze’de güvenilir bir arabulucu olarak rolünü zayıflatır. Bu, bölgeye Mısır’ın kendi sınırlarını bile koruyamayacağını gösterir.” ifadelerini kullandı.

Mısır, 1979’da ABD aracılığıyla İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olmuştu. Ancak halkın çoğunluğu, İsrail’i düşman ve Filistin topraklarının işgalcisi olarak görerek “normalleşme” sürecine karşı durdu.