Soykırımcı İsrail, Gazze’de UNRWA Okullarını Bombaladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki görgü tanıkları, katil İsrail ordusunun Eş-Şati Mülteci Kampı’nda bulunan UNRWA’ya bağlı Es-Sitt Sura, El-Aliye ve Şuhaybir okullarını yoğun bombardımana tuttuğunu belirtti. Bu okulların, Gazze Şehri’nin kuzey ve güneyinden kaçan ve şehri terk etmeyi reddeden binlerce yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, soykırımcı İsrail ordusunun okullara saldırı düzenleyeceğini telefonla bildirdiğini, ancak özel eşyalarını almak için insanlara yeterli süre tanımadığını aktardı.

Tanıklar, saldırının tahliyelerin devam ettiği sırada gerçekleştiğini, Filistinlilerin sokaklarda olduğu bir zamanda bombalamanın panik ve korkuya yol açtığını bildirdi. Yerinden edilmiş kişiler, tahliye sinyali aldıklarında bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.