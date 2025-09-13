  1. Ana Sayfa
Soykırımcı İsrail, Gazze’de UNRWA Okullarını Bombaladı

13 Eylül 2025 - 18:09
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda UNRWA’ya ait üç okulu bombalayarak, binlerce yerinden edilmiş kişiyi tahliye etmek zorunda bıraktı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki görgü tanıkları, katil İsrail ordusunun Eş-Şati Mülteci Kampı’nda bulunan UNRWA’ya bağlı Es-Sitt Sura, El-Aliye ve Şuhaybir okullarını yoğun bombardımana tuttuğunu belirtti. Bu okulların, Gazze Şehri’nin kuzey ve güneyinden kaçan ve şehri terk etmeyi reddeden binlerce yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, soykırımcı İsrail ordusunun okullara saldırı düzenleyeceğini telefonla bildirdiğini, ancak özel eşyalarını almak için insanlara yeterli süre tanımadığını aktardı.

Tanıklar, saldırının tahliyelerin devam ettiği sırada gerçekleştiğini, Filistinlilerin sokaklarda olduğu bir zamanda bombalamanın panik ve korkuya yol açtığını bildirdi. Yerinden edilmiş kişiler, tahliye sinyali aldıklarında bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

