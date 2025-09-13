Rusya’da 7,4 Büyüklüğünde Deprem

Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü, yarımadanın önemli şehirlerinden Petropavlovsk-Kamçatskiy’nin 111 kilometre doğusu olarak belirlendi.

Yerel saatle meydana gelen deprem, 39,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bölgenin, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunması sebebiyle bu tür sismik olaylara sıkça sahne olduğu biliniyor. Yalnızca 30 Temmuz’da aynı bölgede 8,8 büyüklüğünde daha büyük bir deprem meydana gelmişti.

Depremin yol açtığı olası can kaybı veya maddi hasar hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bölgedeki yetkililer, durum tespiti çalışmalarına hızla başlarken, halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.