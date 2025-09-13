Türkiye’den Dış Basına Karmaşık İsrail Sinyalleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in bu hafta Katar başkenti Doha’da Hamas liderlerine yönelik gündüz vakti düzenlediği saldırı Körfez ülkelerini sarstı.

Birçok Körfez ülkesi, ABD’nin güvenlik garantilerinin İsrail’i, özellikle de Washington’ın bölgedeki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan ve yaklaşık 30 bin askerinin konuşlu olduğu Katar’da, “belli sınırları aşmaktan” caydıracağını varsayıyordu.

Körfez ülkelerinin yanı sıra, saldırının ardından gözlerin çevrildiği ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Türkiye, bir süredir Tel Aviv’in “kırmızı çizgileri hiçe saymaya hazır” olduğu yönünde uyarılarda bulunuyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in egemenlik ve uluslararası hukuka aldırış etmeyen yayılmacı bir strateji izlediğini savunuyordu.

Türkiye, Katar’ı hem askeri iş birliği hem de yakın siyasi ilişkilerle bağlı bir müttefik ve ortak olarak görüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Doha saldırısını hızla kınarken, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Katar’la “ortak adımlar” atacağına söz verdi.

Ankara, Doha’daki ortak filosunda altı F-16 bulunduruyor. Bu sayı oldukça az olmakla birlikte, bu uçaklar hava savunma kabiliyetlerinden de yoksun.

Diğer yandan, Katar’ın güvenlik anlaşması çok katmanlı. Yalnızca ABD’yi değil, aynı zamanda Birleşik Krallık ve Körfez İşbirliği Konseyi’ni (KİK) de kapsıyor. Bu nedenle, buradaki faaliyetlerin kolektif ve temkinli olması ve İsrail ile doğrudan bir gerginliğin tırmanmasını önlemesi muhtemel.

Ancak saldırı, bir yandan da Türkiye ile İsrail arasında zaten tırmanışta olan gerilimi daha da derinleştirerek bir çatışma olasılığı hakkında yeni tartışmalara yol açtı.

‘Türkiye hava devriyelerini artırdı, ancak yetersiz kalabilir’

İngiltere merkezli Middle East Eye sitesinden Ragip Ersoy’a konuşan bazı kaynaklar, Katar’a düzenlenen hava saldırılarının ardından Türk askeri jetlerinin Diyarbakır ve Malatya hava üslerinden havalandığını ve Türk hava sahası üzerindeki hava devriyelerini artırdığını belirtti.

Diğer yandan, siteye konuşan yetkililer, hava savunmasının tek başına İsrail’in kabiliyetlerini tam olarak karşılayamayabileceğini de kabul ediyor.

İsrail’in F-35’leri tespit edilmekten kaçınmak üzere tasarlandı. NATO radarları ile Türk hava erken uyarı ve kontrol uçakları AWACS kapsama alanını iyileştirse de bazı zayıf noktalar varlığını sürdürüyor.

‘Rus uçağı düşüren ilk NATO ülkesiydik, F-35 düşüren ilk ülke de olabiliriz’

Bununla birlikte, siteye konuşan Türk uzmanlar, İsrail’in Türk hava sahasını ihlal etmesinin anında ve tırmandırıcı bir tepkiye yol açacağını savunuyor.

Ankara’ya yakın bir kaynak, siteye verdiği demeçte, şunları kaydetti: “Soğuk Savaş’tan bu yana bir Rus uçağını düşüren ilk NATO ülkesi bizdik. Eğer durum bu noktaya gelirse, bir F-35’i düşüren ilk ülke de biz olabiliriz.”

Eski Türk askeri yetkili: ‘Sırada Türkiye’nin olduğu iddiası inandırıcı değil’

İsrail’in Katar’a yaptığı saldırının ardından, Lübnan gazetesi El Ahbar’ın Mısır kaynaklarına dayanarak yaptığı bir haber, tartışmaları daha da körüklemişti. Gazete, İsrail’in Katar’ı seçmeden önce Türkiye topraklarında Hamas liderlerini hedef almayı düşündüğünü iddia etmişti. Bunun ardından İsrail’in Türkiye’deki olası operasyonlarıyla ilgili yeni spekülasyonlar ortaya çıktı.

Ankara’nın ise bu iddiaları inandırıcı bulmadığı belirtiliyor. Middle East Eye’a ismini vermeden konuşan eski bir üst düzey Türk askeri yetkili, iddiaları manipülatif olarak nitelendirdi.

Kaynak, “Doğrudan bir tehdit yoksa, Türkiye sosyal medya provokasyonlarına yanıt vermeyecek ve vermemeli. Sürekli olarak İsrail’in Türkiye’ye saldıracağını hayal etmek, [Başbakan Binyamin] Netanyahu’nun psikolojik savaşını güçlendirmekten başka bir işe yaramaz ve İsrail’e şu anda sahip olmadığı bir güç projeksiyonu kazandırır” ifadelerini kullandı.