Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv merkezli Yediot Ahronot, İsrail ordusunun Suriye’de yürüttüğü “Yeşil-Beyaz” operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.

İddiaya göre, İşgal birlikleri ülkenin 38 km derinliğine girerek iki terk edilmiş üsse el koydu, yüzlerce silah ve tank topladı.

İsrail gazetesi, operasyonun 14 saat sürdüğünü ve 1973 savaşından bu yana ilk kez İsrail topçu birliklerinin, katılan güçleri güvence altına almak için Suriye'ye girdiğini duyurdu.

Operasyon, Cebel eş-Şeyh tepesi ve çevresindeki stratejik bölgelerde İsrail’in gözlem ve kontrol avantajını güçlendirirken, ''Dürzî köylülerle iş birliği sayesinde'' silah depoları tespit edildi.

Kuzey Komutanlığı, bu karakollardan geri çekilse bile Cebel eş-Şeyh Tepesi kontrolünün İsrail’de kalmasını siyasi makama önerecek.

Yediot Ahronot'un iddiaları arasında ayrıca, Şam-Beyrut yolu ve Bekaa Vadisi gibi Hizbullah lojistik merkezlerinin gözlemlenebilmesi de yer aldı.

Dürbün veya özel gözlem ekipmanı kullanmadan, Golan Tepeleri’ndeki İsrail ordusu bölge karargahı ve ünlü Nafah Üssü’nü (Camp Yitzhak) net bir şekilde görebildi.

Üs, Ortal ve Ein Zivan kibutzlerine yakın konumda bulunuyor ve 1973 Yom Kippur Savaşı sırasında Suriye tarafından ulaşılan aynı karargah.

Subay G., gözlemlerini arkadaşlarına anlatırken, İsrail ordusunun gelişmiş haritalama ve simülasyon teknolojilerini kullanarak bile, bölge karargahının Suriye tarafından bu kadar net görülebileceğini hiç tahmin etmediğini söyledi.

İsrail ordusu 8 Aralık'tan sonra bu zirveyi çatışmasız ele geçirdi ve Golan boyunca Suriye topraklarında 5–10 km derinliğinde bir şerit üzerinde sekiz şirket düzeyinde karakol kurdu.

Suriye topraklarını ele geçirdikten sonra İsrail ordusu, birkaç silah toplama operasyonu yürüttü.

Adım adım ilerleyen İsrail ordusu, birkaç hafta önce Cebel eş-Şeyh'in 40 km kuzeyinde bulunan iki büyük terk edilmiş tugay üssüne ulaştı. Bu “hayalet üsler” devasa silah stokları, eski askeri kamyonlar ve Sovyet yapımı tanklar içeriyordu. Bir subay, “Böyle miktarda silahı taşımak için ağır taşıma kapasitesi ve daha fazla güvenlik gücüne ihtiyaç duyacağımızı fark ettik. Yolda yerel Dürzîlerle karşılaştık; bizi sıcak karşıladılar ve yardım istediler” dedi.

Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejimi, işgal varlığı ile doğrudan çatışmak yerine, boşaltılmış alanlarda işgal güçlerinin geçişine dolaylı olarak izin verdi.

Bu durum, örgütün fiilen sahada izlediği pragmatik yaklaşımı ortaya koyarken işbirlikçi ve teslimiyetçi eğilimlerini de belirgin biçimde güçlendirdi.

İsrail’in Suriye topraklarında 38 km derinliğe ulaşabilmesi, örgütün sahadaki etkisizliğini ve kontrol boşluklarını açığa çıkardı. HTŞ, bu boşlukları ülkenin bağımsızlığının lehine kullanmak yerine, operasyonun güvenli geçişine dolaylı olarak katkı sağladı.

Bu durum, örgütün -işgal lehine de olsa- hem lojistik hem de stratejik alanlarda pragmatik işbirliğine açık olduğunu gösterdi.