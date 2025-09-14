  1. Ana Sayfa
İsrail 7 Ekim'den bu yana en şiddetli bombalamalar gerçekleştiriyor

14 Eylül 2025 - 15:54
İsrail işgal ordusu, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana en yoğun bombardıman dalgasını başlattı; topçu ve hava saldırılarıyla yerleşim bölgeleri hedef alınırken, sivillerin yaşam alanları tahrip oluyor. Bölgedeki yoğun saldırılar, binlerce sivilin güvenli alan arayışıyla zorunlu göçe maruz kalmasına yol açıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Meyadin muhabirinin aktardığına göre, İsrail işgal ordusu Pazar günü Gazze’de büyük çaplı bombardıman operasyonları gerçekleştirdi.

Saldırılar, 7 Ekim 2023’te başlatılan soykırım savaşından bu yana kaydedilen en şiddetli operasyon olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusu, son saatlerde Gazze’nin güneyinde yoğun topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Tel el-Hava mahallesine yönelik bombardımanı artırarak bölgede zorunlu göçü hızlandırmayı hedefledi.

Şafak vaktiyle birlikte, bölgeye yoğun hava saldırıları başlatıldı.

İşgal güçleri, Gazze’nin güneydoğusundaki el-Zeytun Mahallesi’ni hava saldırısıyla vururken, kentin doğusundaki el-Şucaiyye Mahallesi’ni topçu atışlarıyla hedef aldı.

Aynı zamanda Gazze Şehri’nin batı bölgelerine yönelik çok sayıda şiddetli saldırı da kaydedildi.

El-Aksa Şehitleri Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre, işgal güçleri Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı bombalayarak aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu altı kişiyi öldürürken güneyde ise Han Yunus’un güney bölgelerine topçu ateşi açtılar.

