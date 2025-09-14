Velayeti: Azerbaycan'daki Siyonist zirve İbrahim Anlaşmaları’na hizmet ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin uluslararası ilişkilerden sorumlu kıdemli danışmanı Ali Ekber Velayeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bir Siyonist hahamlar zirvesi düzenlendiğine dair haberleri kınayarak, bunu “şok edici ve İslam karşıtı bir adım” olarak nitelendirdi ve bu girişimin dünya genelinde Şiiliğin onurunu zedelediğini söyledi.

Velayeti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu adımı “şaşırtıcı ve üzücü” olarak tanımlayarak, haberin doğru çıkmamasını umduğunu dile getirdi.

“Azerbaycan hükümeti tarafından böyle bir taşkınlık ilk kez yapılmaktadır; bu, İslam’a aykırı bir girişim ve Şii Müslümanların küresel itibarına yönelik bir hakarettir” dedi.

Azerbaycan halkının yaklaşık 1200 yıldır Müslüman olduğunu hatırlatan Velayeti, inanç ve gelenekleriyle çelişen böyle bir adımı onaylamayacaklarını vurguladı.

Zirvenin, sözde İbrahim Anlaşmaları’nın genişletilmesi ve Azerbaycan’ın bu sürece dahil edilmesi girişimleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İsrail ile işbirliğinin, bölgedeki pek çok devlete düşman olan bir rejimle ortaklık anlamına geldiğini belirterek, bunun sonunda Azerbaycan’ın zararına olacağı uyarısında bulundu.

Azerbaycan ve İsrail son otuz yılda, büyük ölçüde enerji ve savunma alanına dayalı yakın ilişkiler geliştirdi.

Bakü, İsrail’in en büyük petrol tedarikçisi konumunda olup, Baku–Tiflis–Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail’in ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 65’ini karşılıyor.

Karşılığında İsrail, Azerbaycan’ın başlıca silah sağlayıcılarından biri haline geldi; insansız hava araçları, füze sistemleri ve istihbarat teknolojileri sağladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilişkileri bir “buzdağına” benzeterek, görünen kısmın çok az, esas kısmın ise gizli olduğunu ifade etmişti.

2023 yılına gelindiğinde Azerbaycan’ın İsrail’e petrol ihracatı yıllık 1,4 milyar dolara ulaşırken, 2016–2020 arasında Azerbaycan’ın askeri ithalatının yaklaşık yüzde 70’i İsrail’den sağlanmıştı.

Bu bağlamda Velayeti, Azerbaycan’ın İsrail’le yakınlaşmasının Müslüman ülkeler arasında onu yalnızlığa sürükleyebileceğini ifade etti.

“Azerbaycan ve Kafkasya’nın onurlu halkı bu İslam karşıtı ve din karşıtı adımdan hoşnut olmayacak; bu irrasyonel girişim sonuçta Azerbaycan’ın kendisine zarar verecektir” dedi.