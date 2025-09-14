İrlanda eski Cumhurbaşkanı: AB insan hakları söylemini Gazze'de hayata geçiremiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İrlanda’nın eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Cuma gecesi RTE’nin The Late Late Show programında yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşa karşı Avrupa Birliği’nin tutumunu eleştirerek birliğin İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya almaması nedeniyle “utandığını” dile getirdi.

“Bir AB vatandaşı olarak, insan haklarından söz eden, söylem üreten AB’nin bunu hayata geçirememesinden utanıyorum,” diyen Robinson, “Bu noktada oldukça rahatsız edici bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in anlaşmanın askıya alınması gerektiğini daha önce dile getirdiğini hatırlatan Robinson, “Hâlâ oraya varabilmiş değiliz” sözleriyle sürecin ilerlemediğini vurguladı.

Diğer ülkeleri de “suça ortak olmak” ve “yeterince çaba göstermemek” ile itham eden Robinson, Gazze’de “kasıtlı bir kıtlık” yaşandığını belirtti.

Bu tabloyu “siyasi irade eksikliği” olarak nitelendiren Robinson, ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisine işaret ederek, çatışmayı durdurmak için “tüm baskı araçlarının” devreye sokulması çağrısında bulundu.

“Asıl etkili olan, silah sevkiyatını tamamen durdurmaktır. Bunu yapabilecek en büyük ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Ancak bazı Avrupa ülkeleri de silah sevkiyatını ve ticareti durdurmalıdır,” dedi.

İsrail yönetimini “kötü bir başbakanın liderliğindeki aşırıcı bir hükümet” olarak tanımlayan Robinson, işgal başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “barış istemediğini” söyledi.

Açlığa ve insani dayanışmaya dikkat çeken Robinson, en savunmasız kesimlerin korunması için küresel ölçekte yeniden güçlü bir taahhüt gerektiğini vurguladı.